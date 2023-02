Τσιτσιπάς Ρότερνταμ: «Προσπαθώ να τιμήσω την Ελλάδα στο Davis Cup»

«Eκπροσωπώντας την κληρονομιά μας και πιέζοντας τα όριά μας, προσπαθούμε να τιμήσουμε την Ελλάδα στην παγκόσμια σκηνή, στο Davis Cup, έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στα social media. Με αυτά τα λόγια, ο τενίστας δήλωσε «παρών» στους αγώνες του World Group I του τουρνουά τένις, Davis Cup, μόλις μία ημέρα μετά την κλήρωση, όπου έγινε γνωστό ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Σλοβακία, παίζοντας ξανά εντός έδρας.

Η Ελλάδα, που κατάφερε να βρεθεί μέσα σε τέσσερα χρόνια από το Group III στο World Group I, το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου, θα φιλοξενήσει τη Σλοβακία με στόχο τη νίκη που θα τη βάλει στα προκριματικά του Davis Cup του 2024, προκειμένου στη συνέχεια να διεκδικήσει την συμμετοχή της στην τελική φάση και στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Δύσκολο θα είναι το έργο του Στέφανου Τσιτσιπά στο δυνατό 500άρι τουρνουά του Ρότερνταμ, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 11-19 Φεβρουαρίου στην ολλανδική πόλη. Στην κλήρωση που έγινε, ο Έλληνας τενίστας τοποθετήθηκε στο νο1 του ταμπλό του ABN Amro Open και… με το καλημέρα θα έχει δύσκολη αποστολή απέναντι στον 23χρονο Φινλανδό, Εμιλ Ρουσουβόρι (νο53 στον κόσμο).

Εφόσον προκριθεί στον 2ο γύρο ο 24χρονος θα παίξει με το νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Γιανίκ Σίνερ (νο17) και στον Μπενζαμέν Μπονζί (νο42), ενώ εάν περάσει και τοπ εμπόδιο αυτό θα βρει πιθανότατα απέναντί του το νο8 του ταμπλό και νο15 της ATP, Πάμπλο Καρένιο Μπούστα.

Representing our heritage and pushing our limits, we strive to bring honor to Greece on the global stage at the Davis Cup.@visitgreecegr pic.twitter.com/oQknOb0L2X

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) February 10, 2023