Τζέιν Φόντα για γυμναστική: Στα 85 της «ευχαριστεί τον Θεό» που παραμένει σε φόρμα

Στα 85 της, η Τζέιν Φόντα κάνει τα πάντα για να παραμείνει σε φόρμα και έχει τους λόγους της. Η διάσημη ηθοποιός του «Barbarella» βρέθηκε στην εκδήλωση του Move Studio της H&M Williamsburg στη Νέα Υόρκη και φρόντισε να απαντήσει στις ερωτήσεις που της έκανε το κοινό της, αλλά και οι δημοσιογράφοι. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη σχέση της με τη γυμναστική, με αφορμή το πρόγραμμα «Jane Fonda’s Workout», που δείχνει στις γυναίκες μέσω βίντεο, τρόπους για να παραμείνουν… σε φόρμα. Όπως αποκάλυψε, δεν είχε ποτέ καμία ιδιαίτερη σχέση με τη γυμναστική, τουλάχιστον μέχρι τα 30 της. «Δεν ήξερα ότι ήταν σημαντικό να το κάνω μέχρι και τα 30 μου. Ακόμα και όταν πήγαινα σχολείο, προσποιούμουν ότι έχω γυναικολογικά προβλήματα, προκειμένου να μη συμμετάσχω στο μάθημα της γυμναστικής», είπε χαρακτηριστικά.

Jane Fonda on why workouts matter: 'You have to be able to make love' https://t.co/bAYYS0lEmH

Στη συνέχεια, εξήγησε πως τα πάντα άλλαξαν, όταν έκλεισε τη δεκαετία των 30 και όδευε προς τα 40. «Όταν άρχισα να φτάνω στα 40, κατάλαβα ότι πρέπει να ενεργοποιηθώ. Η ζωή μου πριν δεν ήταν και τόσο καλή, όσο όταν ξεκίνησα να κινούμαι», δήλωσε. Δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι έβλεπε αλλαγές στο σώμα της, που την έκανε να συνεχίσει, αλλά παρατήρησε μεγάλη βελτίωση σε μικρές καθημερινές κινήσεις, όπως το να σηκώσει πιο εύκολα στην αγκαλιά της τον εγγονό της.

'You have to be able to make love': Jane Fonda on the benefits of exercise#JaneFonda #Sport #WorkOut pic.twitter.com/swWHUb20FN

