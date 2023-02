Google Search AI – Τεχνητή νοημοσύνη: Η νέα φιλοσοφία για την αναζήτηση πληροφοριών

Με τη νέα γενιά τεχνολογίας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), η αναζήτηση των πληροφοριών οπτικοποιείται και γίνεται ακόμη πιο απλή, όπως ανακοίνωσε η Google με την ευκαιρία των νέων λειτουργιών ΑΙ που προστέθηκαν στα Google Search, Google Maps και Google Translate. Από τις πρώτες μέρες το Google Search, όπως αναφέρει η Elizabeth Reid, Vice President & GM Search, η τεχνητή νοημοσύνη βοήθησε στην κατανόηση της γλώσσας, καθιστώντας τα αποτελέσματα πιο χρήσιμα. Με την πάροδο του χρόνου, έχει ενισχυθεί η επένδυση της εταιρίας στην τεχνητή νοημοσύνη και πλέον μπορούμε να κατανοήσουμε τις πληροφορίες στις πολλές διαφορετικές μορφές της — από την κατανόηση της γλώσσας, μέχρι την κατανόηση της εικόνας, του βίντεο – ακόμη και την κατανόηση του πραγματικού κόσμου.

Αν μπορείς να το δεις, μπορείς και να το ψάξεις

Οι κάμερες έχουν μετατραπεί σε ένα ισχυρό εργαλείο που βοηθά την εξερεύνηση και την κατανόηση του κόσμου γύρω μας. Στην πραγματικότητα, το Google Lens χρησιμοποιείται πλέον περισσότερες από 10 δισεκατομμύρια φορές το μήνα, καθώς οι άνθρωποι αναζητούν αυτό που βλέπουν, χρησιμοποιώντας την κάμερα ή τις φωτογραφίες τους. «Με το Lens, θέλουμε να σας συνδέσουμε με τις πληροφορίες όλου του κόσμου, χρησιμοποιώντας μόνο μια εικόνα τη φορά. Ήδη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Lens για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση από την κάμερα ή τις φωτογραφίες σας, απευθείας από την επιλογή αναζήτησης. Ολοένα, προχωράμε σε μια σημαντική ενημέρωση για να σας βοηθήσουμε να αναζητήσετε και ό,τι υπάρχει στην οθόνη του κινητού σας», αναφέρει η Elizabeth Reid.

Όπως επισημαίνεται στους επόμενους μήνες θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του Lens για να πραγματοποιήσει «αναζήτηση οθόνης» στο Android. Με αυτήν την τεχνολογία, οι πολίτες θα μπορούν να αναζητήσουν όποια εικόνα ή όποιο βίντεο βλέπουν στις ιστοσελίδες και στις εφαρμογές που γνωρίζουν, όπως στις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και βίντεο — χωρίς να χρειάζεται να βγουν από το περιβάλλον της εφαρμογής και να διακόψουν την εμπειρία τους.

As people turn to Google for deeper insights and understanding, we’re working on bringing AI-powered features to Search to distill complex information and help you quickly see the big picture and learn more from the web → https://t.co/CYlA0tIZ1K pic.twitter.com/rhJFvnTPQk — Google (@Google) February 8, 2023

Ένα παράδειγμα

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένας φίλος σας, σας στέλνει ένα μήνυμα που περιέχει ένα βίντεο το οποίο τον δείχνει να εξερευνά το Παρίσι. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με ένα μνημείο που εντοπίζετε στο παρασκήνιο, μπορείτε απλώς να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας ή το κουμπί της αρχικής οθόνης στο Android κινητό σας (το οποίο με τον τρόπο αυτό ενεργοποιεί το Google Assistant) και, στη συνέχεια, να πατήσετε στην «οθόνη αναζήτησης». Έτσι, το Lens αναγνωρίζει το μνημείο ως Palais du Luxembourg — και μπορείτε να κλικάρετε για να μάθετε περισσότερα.

Ή ίσως παρατηρήσετε μια ενδιαφέρουσα καρέκλα στο βίντεο του φίλου σας και θέλετε να βρείτε πού μπορείτε να την αγοράσετε ή να εντοπίσετε άλλες καρέκλες που μοιάζουν με αυτήν. Απλώς, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας ή το κουμπί της αρχικής οθόνης στο κινητό σας (το οποίο ενεργοποιεί το Google Assistant) και, στη συνέχεια, πατήστε στην «οθόνη αναζήτησης» για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

In the coming months, we’re introducing a ✨major update ✨ to help you search what’s on your mobile screen. You’ll soon be able to use Lens through Assistant to search what you see in photos or videos across websites and apps on Android. #googlelivefromparis pic.twitter.com/UePB421wRY — Google Europe (@googleeurope) February 8, 2023

Τρόποι αναζήτησης

Με τη λειτουργία πολλαπλής αναζήτησης μπορούν οι χρήστες να πραγματοποιήσουν αναζήτηση με μια εικόνα και ένα κείμενο ταυτόχρονα — ανοίγοντας έτσι νέους τρόπους έκφρασης. Σήμερα, η πολλαπλή αναζήτηση είναι διαθέσιμη παγκοσμίως σε κινητά, σε όλες τις γλώσσες και σε όλες τις χώρες όπου το Lens είναι διαθέσιμο. Πρόσφατα εξελίχθηκε ακόμη περισσότερο η λειτουργία πολλαπλής αναζήτησης, προσθέτοντας τη δυνατότητα τοπικής αναζήτησης. Οι χρήστες μπορούν να τραβήξουν μια φωτογραφία και να προσθέσουν στην αναζήτησή τους τις λέξεις «κοντά μου» για να βρουν αυτό που χρειάζονται. Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, στις ΗΠΑ, ενώ τους επόμενους μήνες θα επεκταθεί παγκοσμίως.

Επίσης, μερικές φορές, οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν ήδη μια αναζήτηση και να βρουν κάτι που θα τραβήξει το βλέμμα τους. Τους επόμενους μήνες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη λειτουργία πολλαπλής αναζήτησης παγκοσμίως, για οποιαδήποτε εικόνα βλέπουν στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης του κινητού τους. Πλέον, όπως αναφέρει η Google, δημιουργούνται εμπειρίες αναζήτησης που είναι πιο απλές και πιο οπτικοποιημένες από ποτέ. Στο μέλλον, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης AI, οι δυνατότητες θα είναι άπειρες.

Το Multisearch (πολλαπλή αναζήτηση) κυκλοφορεί παγκοσμίως σε όλες τις γλώσσες. Επιπλέον, προστέθηκε και η δυνατότητα τοπικής αναζήτησης το Maps Immersive View (εμβυθιστική προβολή στο Maps) που έρχεται στη Βενετία, τη Φλωρεντία, το Άμστερνταμ και το Δουβλίνο. Το Search with Live View έρχεται και στη Βαρκελώνη, τη Μαδρίτη και το Δουβλίνο, το Indoor Live View που περιλαμβάνει πλέον 1.000 νέα αεροδρόμια, σταθμούς τρένων και εμπορικά κέντρα καθώς και νέες ή περισσότερες λειτουργίες σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα στο Maps – πως να βρείτε σταθμούς ταχείας ή κανονικής φόρτισης εντός της διαδρομής σας.