Έλληνες Αντιόχεια – Τουρκία: Θρήνος για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό

Μαζί όπως ήταν σε όλη τους τη ζωή, μαζί βρέθηκαν αγκαλιασμένοι κάτω από το κρεβάτι στα ερείπια της πολυκατοικίας τους στην Αντιόχεια το ζευγάρι Ελλήνων που ήταν αγνοούμενοι μετά το μεγάλο σεισμό στην Τουρκία. Ο Γιώργος και η Ντίνα Αντύπα έμεναν στον 5ο όροφο της πολυκατοικίας που κατέρρευσε τα ξημερώματα της Δευτέρας μετά το φονικό σεισμό που συντάραξε την Τουρκία και τη Συρία. Το απόγευμα της Παρασκευής γράφτηκε ο τραγικός επίλογος με τον γαμπρό του ζευγαριού να βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να αναγνωρίσει τις σορούς των δικών του ανθρώπων. Συγκινημένος ο γαμπρός του ζευγαριού δήλωσε πως «μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν κάτω από το κρεβάτι, μαζί, αγκαλιασμένοι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ο Θεός ας αναπαύσει τις ψυχές τους».

Για την ανεύρεσή τους είχε κινηθεί η 1η ΕΜΑΚ που βρέθηκε στην Αντιόχεια όμως την Παρασκευή το πρωί αποφάσισε να σταματήσει τις έρευνες στο σημείο καθώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν είχε εντοπιστεί κανένα σημάδι ζωής, ούτε από τις έρευνες των ανδρών της ΕΜΑΚ, ούτε και από τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Η ΕΜΑΚ με γεώφωνα, θερμικές κάμερες με μικρόφωνα, διασωστικά σκυλιά και δύο ειδικού τύπου οχήματα, ερεύνησε στα συντρίμμια με την ελπίδα να εντοπίσει το άτυχο ζευγάρι. Όπως έγινε γνωστό στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από την πυροσβεστική, ο ένας διασώστης είχε μπει μέσα στο υπνοδωμάτιο του διαμερίσματος της εξαώροφης πολυκατοικίας όπου διέμενε το ζευγάρι προσπαθώντας να τους εντοπίσει. Λίγο αργότερα, η επιχείρηση της ελληνικής αποστολής σταμάτησε καθώς δεν βρέθηκαν ίχνη ζωής, και τα τουρκικά συνεργεία προχώρησαν σε «εκκαθάριση» του χώρου με σκαλπτικά εργαλεία που δεν κάνουν διάτρηση.

Περισσότεροι από 22.000 άνθρωποι είναι πλέον γνωστό ότι έχασαν τη ζωή τους στην Τουρκία και τη Συρία και η προσοχή προς το παρόν εστιάζεται στην υποστήριξη των επιζώντων. Ωστόσο, υπάρχουν ευρύτερες γεωλογικές επιπτώσεις από τον σεισμό, οι οποίες μπορεί να έχουν συνέπειες μακροπρόθεσμα και σιγά σιγά έρχονται επίκεντρο. Στην παραθαλάσσια πόλη İskenderun (Αλεξανδρέττα) της Τουρκίας, φαίνεται να σημειώθηκε σημαντική καθίζηση, η οποία είχε ως συνέπεια σοβαρές πλημμύρες, ενώ εξαιτίας του σεισμού πολλές πλαγιές σε όλη τη χώρα κινδυνεύουν πλέον με κατολίσθηση. Αυτό, σύμφωνα με το iefimerida, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να χρειαστεί να χαραχθούν νέα οδικά δίκτυα και αγωγοί, καθώς και να επανατοποθετηθούν σε νέους οικισμούς ολόκληρες κοινότητες.

Selamun Aleykum Karim @benzema! as you know Turkey has been through hard times .There are no words to describe this kind of pain. We need your help. Please help us! #prayforturkey pic.twitter.com/B71ibsMv1r

