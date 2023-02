Από 16-27 Φεβρουαρίου η Αθήνα ζει στον ρυθμό της Αποκριάς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τσικνοπέμπτη 16.02

11:30 → ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑ

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

12:00 → ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΤΖΙΑ – ΑΘΗΝΑΣ – ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑ – ΑΙΟΛΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ

Παραδοσιακοί σκωπτικοί αποκριάτικοι χοροί και αναπαράσταση του θρακιώτικου δρώμενου του «Μπέη» από την Πολιτιστική Εταιρεία Ορχηστικής Τέχνης ΒΑΚΧΑΙ, συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας.

12:30 → ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑ

«O Παντελής Αμπαζής με αποκριάτικη διάθεση!»

Ο μποέμ τραγουδοποιός με την κιθάρα του και το συγκρότημα «Ανωτάτη Ζαμπετική» σε ένα λαϊκό πρόγραμμα με τζαζ διάθεση και ροκ άποψη.

Συμμετέχει η λαϊκή τραγουδίστρια Μαρίνα Μανωλάκου.

14:00 → ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ

Συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων

Τραγουδούν: Μανώλης Σκουλάς και Δώρα Λοΐζου.

Παρασκευή 17.02

11:30 → ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΥΤΑ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

17:00 → Παιδικό Μουσείο της Αθήνας

«Τα όργανα ρυθμό να δίνουνε!»

Αποκριάτικο εργαστήρι για παιδιά ηλικίας από 3 έως 12 ετών.

Με απλά υλικά κατασκευάζουμε πρωτότυπα μουσικά όργανα, αστεία γυαλιά, μάσκες και χορεύουμε για τις Απόκριες!

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 3312995 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 15:00).



Σάββατο 18.02

10:30 → ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ

«Καπέλα και αξεσουάρ από τη δεκαετία του 1920»

Αποκριάτικο εργαστήρι για παιδιά ηλικίας από 6 έως 10 ετών.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 7232604 – 210 7248150 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00 – 14:00).

11:00 → ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Παιδική αποκριάτικη γιορτή με μουσική, ξυλοπόδαρους, εμψυχωτές, ταχυδακτυλουργούς και δημιουργικές δραστηριότητες.

11:00 → ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

«Ο Αρλεκίνος στην Τέχνη»

Εκπαιδευτική δράση για όλη την οικογένεια με παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.

Τα παιδιά θα ανακαλύψουν στα έργα της Πινακοθήκης τη φιγούρα του Αρλεκίνου και θα τη συγκρίνουν με τους διάσημους αρλεκίνους του Ματίς και Πικάσο, ενώ θα φτιάξουν το δικό τους αρλεκίνο με την τεχνική της μεικτής τεχνικής στο εικαστικό εργαστήρι.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 5202420-421 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00 – 14:00).

11:00-12:00 & 12:15-13:15 → ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

«Αποκριάτικα Ανακατώματα!»

Εργαστήρια μουσικοκινητικής έκφρασης από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μαθαίνω – Παίζω – Τραγουδώ για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 3412183 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00 – 17:00).

11:00-12:00 & 12:00-13:00 → ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕΠΟΛΙΩΝ

«Αποκριάτικες Κατασκευές»

Εικαστικό εργαστήρι για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 5130854 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00 – 17:00).

11:00-11:45 & 12:00-12:45 → ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΡΝΤΑΟΥ

Εργαστήρι ζωγραφικής και κατασκευής αποκριάτικης μάσκας για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 6433128 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00 – 17:00).

11:00 → ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Παιδική αποκριάτικη γιορτή

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων, χορός, μουσική, ξυλοπόδαροι, εμψυχωτές και face painting.

11:30 → ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

12:00 → ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ – ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ – ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ & ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΓΑΛΜΑ ΞΥΛΟΘΡΑΥΣΤΗ)

Αναβίωση των καρναβαλιών της Μακεδονίας από τον Εξωραϊστικό – Πολιτιστικό Σύλλογο «Ορφέα» συνοδεία του μουσικού συνόλου “Bronza Banda” με παραδοσιακούς χορούς και αποκριάτικα δρομικά έθιμα.

12:00 → ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ ΡΟΜΙΓΥ

Καρναβαλική διαδρομή με την ομάδα κρουστών “Batalá Atenas” σε βραζιλιάνικους ρυθμούς.

12:00 → ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

«Διαφημίσεις Τότε και Τώρα»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για οικογένειες με παιδιά άνω των 9 ετών.

Μέσα από το υλικό του Αθηναϊκού Τύπου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, των εφημερίδων και των περιοδικών, οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν τους τρόπους που διαφημίζονταν οι Απόκριες στην Παλιά Αθήνα και συγκρίνουν τους αποκριάτικους εορτασμούς του τότε και του τώρα.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 8846021 (Δευτέρα – Παρασκευή, 11:00 – 15:00).

18:00 → ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αποκριάτικα εθιμικά δρώμενα Φανοί Κοζάνης και γαϊτανάκι από τον Πολιτιστικό Παραδοσιακό Χορευτικό Όμιλο «Ο Ορφέας».

18:00 → ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΚΡΑΒΑΣ

«Το γαϊτανάκι της χαράς»

Αποκριάτικα θεατρικά δρώμενα από τις παιδικές ομάδες θεάτρου του Κέντρου Δημιουργικής Μάθησης Γκράβας.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 2011151 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00 – 17:00).

18:30 → ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

«Μάσκες, καπέλα, κομφετί»

Μουσικό – θεατρική παράσταση με αποκριάτικα δρώμενα.

Συμμετέχουν οι παιδικές ομάδες θεάτρου και θεατρικού παιχνιδιού, οι ομάδες ελληνικών παραδοσιακών χορών και η ομάδα χορωδίας ενηλίκων.

*Κρατήσεις θέσεων: 210 3422642 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00-17:00).

19:00 → ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ

«Χορέψετε, χορέψετε, παπούτσια μη λυπάστε»

Αποκριάτικη εκδήλωση με τη συμμετοχή των ομάδων των ελληνικών παραδοσιακών χορών ενηλίκων του Κέντρου Δημιουργικής Μάθησης Βαφειοχωρίου.

*Κρατήσεις θέσεων: 210 6427770 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00-17:00).

Κυριακή 19.02

10:30 → ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ

«Καπέλα και αξεσουάρ από τη δεκαετία του 1920»

Αποκριάτικο εργαστήρι για παιδιά ηλικίας από 6 έως 10 ετών.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 7232604 – 210 7248150 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00 – 14:00).

11:00 → ΖΑΠΠΕΙΟ

Παιδική αποκριάτικη γιορτή

Αποκριάτικοι ρυθμοί με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων, μουσική, χορός, ξυλοπόδαροι, μπαλονοκατασκεύες, face painting, καλλιτέχνες τσίρκου, ομαδικά παιχνίδια, παντομίμα, μασκότ και πολλές εκπλήξεις.

11:00 → ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Εικαστικό εργαστήρι για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.

Τα παιδιά θα δημιουργήσουν τις δικές τους μάσκες με αφορμή τις μάσκες του διάσημου καλλιτέχνη Πάμπλο Πικάσο.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 5202420-421 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00 – 14:00).

11:00 → ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

«Γιορτή Φαντασμάτων»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά άνω των 12 ετών.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 8846021 (Δευτέρα – Παρασκευή, 11:00 – 15:00).

11:00 → ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ

Αποκριάτικα εθιμικά δρώμενα Φανοί Κοζάνης και γαϊτανάκι από τον Πολιτιστικό Παραδοσιακό Χορευτικό Όμιλο «Ο Ορφέας».

12:00 → ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ»

«Τούτες οι μέρες το ‘χουνε, τούτες οι εβδομάδες»

Μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση από το Λαογραφικό Εργαστήρι

«ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ» με θέμα την ελληνική Αποκριά.

12:00 → ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΚΟΛΩΝΑΚΙ) – ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ – ΕΡΜΟΥ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Η χορευτική ομάδα αποκριάτικων δρώμενων της Μαρίας Μαυρομουστακάκη πλέκει το αποκριάτικο γαϊτανάκι συνοδεία αποκριάτικων τραγουδιών και μουσικών οργάνων, αναβιώνοντας τα παραδοσιακά έθιμα της Ααποκριάς στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

12:00 → ΦΡΥΝΗΣ & ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ – ΥΜΗΤΤΟΥ – ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αποκριάτικη μουσικοχορευτική περατζάδα με τη συμμετοχή της χορωδίας, της χορευτικής ομάδας και της μαντολινάτας του Συλλόγου Λευκαδίων Ηλιούπολης και Γύρω Δήμων «Η Φανερωμένη».

12:00 → ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ & ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ

Παραδοσιακοί σκωπτικοί αποκριάτικοι χοροί και αναπαράσταση του θρακιώτικου δρώμενου του «Μπέη» από την Πολιτιστική Εταιρεία Ορχηστικής Τέχνης ΒΑΚΧΑΙ, συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας.

12:00 → ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ»

«Πώς γιόρταζαν την Αποκριά τα χρόνια τα παλιά;»

Αποκριάτικο εργαστήρι για παιδιά ηλικίας από 7 έως 10 ετών.

Τα παιδιά γνωρίζουν τα έθιμα της Αποκριάς και παίζουν με διασκεδαστικά παραδοσιακά παιχνίδια.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 3243987 (Δευτέρα – Παρασκευή, 11:00 – 15:00).

13:00 → ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ

Συναυλία με τη Big Band του Δήμου Αθηναίων

18:00 → ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

«Τρελό Καρναβάλι»

Αποκριάτικα δρώμενα από την παιδική ομάδα θεάτρου και παραδοσιακοί χοροί από την ομάδα ενηλίκων του Κέντρου Δημιουργικής Μάθησης Αγίου Παύλου.

*Κρατήσεις θέσεων: 210 3412183 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00-17:00).

19:00 → ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ – ΣΕΛΛΕΫ – ΒΥΡΩΝΟΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΤΡΙΠΟΔΩΝ – ΦΛΕΣΣΑ – ΛΥΣΙΟΥ – ΑΔΡΙΑΝΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ

Παρέλαση καρναβαλιστών με τις «Μορφές Έκφρασης», που θα ξεσηκώνουν τον κόσμο με νταούλια, κιθάρες, κλαρίνο και γκάιντα για μια Αποκριά όπως παλιά.

20:30 → ΟΛΥΜΠΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ»

“Milonga Carnavalera”

Ένα νοσταλγικό ταξίδι στην ιστορία του retro tango με τους “Tanguerissimo” (Μάριος Στρόφαλης, Κώστας Βλαχόπουλος, Έλλη Δαδήρα και Herman Mayr). Συμμετέχει η Aργεντίνα τραγουδίστρια Nathalia Petsalis.

Η μιλόνγκα οργανώνεται από το “Τango Acropolis”.

Δευτέρα 20.02

11:30 → ΘΗΣΕΙΟ (ΕΝΑΝΤΙ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ)

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

Τρίτη 21.02

11:30 → ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

Τετάρτη 22.02

11:30 → ΜΕΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

Πέμπτη 23.02

11:30 → ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

Παρασκευή 24.02

11:30 → ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΠΛΑΚΑ

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

17:00 → Παιδικό Μουσείο της Αθήνας

«Το καρναβάλι των ζώων»

Αποκριάτικο εργαστήρι για παιδιά ηλικίας από 3 έως 12 ετών.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 3312995 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 15:00).

Σάββατο 25.02

10:30 → ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ

«Αν όλα τα παιδιά της γης πιάναν γερά τα χέρια!»

Αποκριάτικο εργαστήρι για παιδιά ηλικίας από 6 έως 10 ετών.

Με αφορμή τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου και τη μουσική του Λουκιανού Κηλαηδόνη, τα παιδιά κατασκευάζουν το δικό τους γαϊτανάκι και αποχαιρετούν την Αποκριά.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 7232604 – 210 7248150 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00 – 14:00).

10:30 → ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

«Ο Πικάσο συναντάει τον Πλάτωνα!»

Αποκριάτικο εργαστήρι για παιδιά ηλικίας από 7 έως 13 ετών.

Με αφορμή το «έτος Πικάσο», όπως ονομάστηκε το 2023 στον χώρο της τέχνης παγκοσμίως, ελάτε να ζωγραφίσουμε το δικό μας κυβιστικό πορτραίτο.

*Δηλώσεις συμμετοχής: 210 5142138 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00 – 15:00).

11:00 – 02:00 → ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

11:00 → ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΥΛΗ

Ζωντανά με τον Αθήνα 9.84

Ο σταθμός της πόλης Αθήνα 9.84 κατεβαίνει στον χώρο της Τεχνόπολης με το βανάκι του και εκπέμπει ζωντανά! Παίζει μουσικές και τραγούδια, κάνει συνεντεύξεις, συμμετέχει στο κυνήγι θησαυρού και απολαμβάνει «ραδιοφωνικά» τις τελευταίες ημέρες της Αποκριάς.

11:00 – 17:00 → SHOP (σημείο εκκίνησης)

«Παρέλαση Αρλεκίνων!»

Κυνήγι θησαυρού για οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 8 έως 11 ετών από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου.

11:00 – 14:00 → ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΥΛΗ

Face painting για όλες τις ηλικίες από την ομάδα Moutzoures.

Με χρώματα, πινέλα και σκόνη μαγική θα σε μεταμορφώσουμε σε μια μόνο στιγμή.

11:00 – 12:00 & 12:00 – 13:00 & 13:00 – 14:00 → ΑΠΟΘΗΚΗ

«Μικροί μασκαράδες εν δράσει!»

Εικαστικό εργαστήριο για παιδιά ηλικίας από 6 έως 11 ετών από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου.

11:30 – 13:00 → ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΥΛΗ

«Nεφελοκοκκυγία» – “Cloud Cuckoo Land”

Bubble Parade για όλες τις ηλικίες από την ομάδα La Petite Marguerite.

12:00 – 13:00 → ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΥΛΗ

«Pablo καλώς όρισες στο καρναβάλι!»

Εικαστικό εργαστήρι από τη Δήμητρα Νικολοπούλου.

13:00 → ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΥΛΗ

Συναυλία με τους Locomondo

17:00 → ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΥΛΗ

Συναυλία με τον Σπύρο Γραμμένο

19:00 → ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΥΛΗ

Συναυλία με τους Polkar

21:00 → ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΥΛΗ

Συναυλία με τον Τόνι Σφήνο

22:00 – 02:00 → ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

Best 92.6 presents Carnevale

Ο Best 92.6, σε συνεργασία με το This is Athens, φέρνει για μία και μοναδική βραδιά το δικό του καρναβάλι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στήνοντας μια μεγάλη γιορτή με καταξιωμένους Dj και ραδιοφωνικούς παραγωγούς του.

11:30 → ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

12:00 → ΑΔΡΙΑΝΟΥ & ΔΕΞΙΠΠΟΥ – ΛΟΥΤΡΟ ΤΩΝ ΑΕΡΗΔΩΝ – ΚΥΡΡΗΣΤΟΥ – ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Αποκριάτικη μουσικοχορευτική περατζάδα με τη συμμετοχή της χορωδίας, της χορευτικής ομάδας και της μαντολινάτας του Συλλόγου Λευκαδίων Ηλιούπολης και Γύρω Δήμων «Η Φανερωμένη».

12:00 → ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ – ΤΡΩΩΝ – ΔΩΡΙΕΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Αποκριάτικη διαδρομή με το σύνολο κρουστών “Bloco Swingueira” με ρυθμούς και χορό από τη Βραζιλία.

12:00 → ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ – ΧΑΛΕΠΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Αποκριάτικη διαδρομή με το σύνολο κρουστών “QUILOMBO” σε ρυθμούς παραδοσιακής βραζιλιάνικης μουσικής.

12:00 → ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

12ο Κυνήγι Θησαυρού

Γνωρίζουμε την ιστορία της πόλης μας μέσα από τα μνημεία της Αθήνας.

Σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών.

Εγγραφές: 10:00 – 12:00 (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 22)

13:00 → ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ

Συναυλία με τη Big Band Δήμου Αθηναίων

Κυριακή 26.02

11:00 → ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ, ΓΟΥΔΗ

Παιδική αποκριάτικη γιορτή με μουσική, ξυλοπόδαρους, εμψυχωτές, ταχυδακτυλουργούς και δημιουργικές δραστηριότητες.

11:30 → ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ – ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

13:00 → ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ – ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ

Παρέλαση καρναβαλιστών με τις «Μορφές Έκφρασης», που θα ξεσηκώνουν τον κόσμο με νταούλια, κιθάρες, κλαρίνο και γκάιντα για μια Αποκριά όπως παλιά.

13:00 → ΠΑΝΟΡΜΟΥ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ)

Συναυλία με την «Μεσογειακή μπάντα»

18:00 – 23:00 → ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΥΨΕΛΗΣ

Sometimes We Disco

Οι δισκοθήκες ανοίγουν και οι καλύτερες μουσικές στιγμές των θρυλικών club των early 70s γεμίζουν τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης από κορυφαίους συλλέκτες και Dj της πόλης. Ένα μοναδικό tribute στην original Disco εποχή σε συνεργασία με το This is Athens.

Καθαρά Δευτέρα 27.02

11:00 → ΛΟΦΟΣ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ

Αποκριάτικοι ρυθμοί από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

12:00 → ΛΟΦΟΣ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ

Γιορτάζουμε τα Κούλουμα σ’ ένα παραδοσιακό γλέντι με την Γωγώ Τσαμπά.

→ Σε όλες τις δράσεις η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

→ Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί.

Πληροφορίες → cultureisathens.gr

Κατάλογος διευθύνσεων

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων (κτίριο Μεταξουργείου): Λεωνίδου & Μυλλέρου, Πλ. Αυδή, στάση Μετρό: Μεταξουργείο

Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» Δήμου Αθηναίων: Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης – Θησείο, στάση Μετρό: Κεραμεικός

Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων: Βασ. Σοφίας – Πάρκο Ελευθερίας, στάση Μετρό: Μέγαρο Μουσικής

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» Δήμου Αθηναίων: Αγγ. Χατζημιχάλη 6, Πλάκα

Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος Δήμου Αθηναίων: Αλκμέωνος 1, Αθήνα

Παιδικό Μουσείο της Αθήνας: Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης και Λ. Βασιλέως Γεωργίου 17-19, Αθήνα