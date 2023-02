Κριστιάνο Ρονάλντο γκολ: Απίστευτο ρεκόρ από τον Πορτογάλο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην εμφατική εκτός έδρας νίκη της Αλ Νασρ επί της Αλ Ουάχντα στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Saudi Professional League, σημειώνοντας και τα τέσσερα γκολ της ομάδας του (4-0) μέσα σε 61 λεπτά! Ο CR7 πέτυχε δύο γκολ στο 21′ και στο 40′, «καθαρίζοντας» από το πρώτο 45λεπτο τη νίκη της ομάδας του, όμως δεν σταμάτησε εκεί… Συνέχισε το ίδιο εντυπωσιακά και στο δεύτερο ημίχρονο και με άλλα δύο γκολ (51′ πέναλτι, 61′) έβαλε την πρώτη «σφραγίδα» του στο πρωτάθλημα της αραβικής χώρας και ξεσήκωσε τα πλήθη.

Μάλιστα, με το πρώτο γκολ που σημείωσε κόντρα στην Αλ Ουάχντα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε αισίως τα 500 τέρματα στην καριέρα του (μόνο) σε αγώνες πρωταθλήματος. Τα 311 τα είχε πετύχει με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ έχει ακόμα 103 με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Premier League, 81 στη Serie A με τη Γιουβέντους και 3 στην Primeira Liga της Πορτογαλίας με την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας. Το κοντέρ του Πορτογάλου σούπερ σταρ πλέον γράφει… 503 (μαζί με τα άλλα 3 γκολ που πέτυχε ακολούθως στο χθεσινό ματς – σόου με την Αλ Ουάχντα) και συνεχίζει.

Ο Πορτογάλος πανηγύρισε τη μεγάλη βραδιά με ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ρεκόρ που σημείωσε στον αγώνα: «Υπέροχο συναίσθημα που σκόραρα τέσσερα γκολ και έφτασα τα 500 τέρματα σε αγώνες πρωταθλήματος σε μια πολύ καλή νίκη της ομάδας», ανέφερε ο διάσημος άσος, ο οποίος μετά το φινάλε του αγώνα ζήτησε από τον διαιτητή να υπογράψει την μπάλα του αγώνα.

Great feeling to have scored 4 goals and reaching my 500th league goal in a very solid win by the team!💪🏼

⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/o2ZfV6fYBu

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 9, 2023