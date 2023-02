Μωρό – σεισμός Συρία: Στην ασφάλεια της θερμοκοιτίδας το νεογέννητο που “λύγισε” τον πλανήτη

Στην ασφάλεια της θερμοκοιτίδας και με τους ειδικούς να του παρέχουν τη μέγιστη δυνατή φροντίδα, βρίσκεται πλέον το μωρό που γεννήθηκε στα ερείπια της πόλης του Χαλεπιού μετά τον φονικό σεισμό σε Συρία και Τουρκία.

Οι εικόνες συγκλονίζουν.

Το βρέφος αναρρώνει στη θερμοκοιτίδα με το παιδικό του κορμάκι να είναι γεμάτο εκδορές και μελανιές.

Η πρώτη του ανάσα, κυριολεκτικά και μεταφορικά μέσα στον πόνο αφού η μητέρα του έφερε στον κόσμο μέσα στα συντρίμμια κτιρίου κατέρρευσε.

Η ίδια δεν τα κατάφερε και απεβίωσε κάτω από τα χαλάσματα, λίγες στιγμές αφού το γέννησε.

The baby Aya, who was rescued from under the rubble of her destroyed house after the earthquake, and her umbilical cord is still tied to her deceased mother in Afrin, Syria.#syriaearthquake #TurkeyEarthquake #Turkey #Syria pic.twitter.com/8ceV3SBmg4

— AZOOZ_NB93 (@AZOOZ_NB93) February 8, 2023