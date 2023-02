Ροναλντίνιο – επιστροφή: Ξανά στο γήπεδο ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος

Παρά τα 42 του χρόνια, ο Ροναλντίνιο φημολογείται ότι θα διακόψει την «συνταξιοδότηση» του και θα επιστρέψει στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Ο διάσημος Βραζιλιάνος, ο οποίος κατά γενική ομολογία, υπήρξε ο μέγιστος «τεχνίτης» σε κορυφαίο επίπεδο, καθώς η σχέση του με την «στρογγυλή Θεά» ήταν άκρως… ερωτική, ίσως ξαναφορέσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και μάλιστα σύντομα. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου και ειδικότερα του «Cuatro», ο Ροναλντίνιο, ενδέχεται να ενταχθεί στην Porcinos FC, μία ομάδα που διαχειρίζεται ο διάσημος streamer, Ιμπάϊ Λανός, ο οποίος σε συνεργασία με τον Ζεράρ Πικέ, συνδιοργανώνουν το πρωτάθλημα «Kings League», με την συμμετοχή ομάδων «7χ7».

Το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, σημειώνει τεράστια επιτυχία και μεταδίδεται στην πλατφόρμα Twitch, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες θεατές κάθε Σαββατοκύριακο, καθώς συμμετέχουν, αρκετοί πρώην επαγγελματίες παίκτες. Ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής έπαιξε στην Μπαρτσελόνα από το 2003 έως το 2008 κερδίζοντας και το Champions League. Προ λίγων ημερών, ανακοίνωσε ότι ο 17χρονος γιος του πέρασε από δοκιμαστικά και θα ενισχύσει την Κ-19 του κλαμπ. Ο Ζοάο Μέντες ντε Άσις Μορέιρα έπεισε τα στελέχη της Ακαδημίας και όπως ανακοίνωσε ο Ροναλντίνιο θα υπογράψει συμβόλαιο με την πρώην ομάδα του.

Ronaldinho confirms his son João Mendes will join Barcelona's academy after a successful trial. "He is coming now. Barcelona is part of life. Wherever I go I take Barcelona with me. With the arrival of my son at Barca I'll be more present than ever," he told RAC1.🔴🔵 pic.twitter.com/xcKCD8YsFV

— Ben Jacobs (@JacobsBen) February 7, 2023