Τουρκία σεισμός: 8χρονος ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 52 ώρες

Άοκνες είναι οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων που επιχειρούν στην Τουρκία μετά τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ τα ξημερώματα της Δευτέρας προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους μέσα στα συντρίμμια παρά το γεγονός ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα και οι καιρικές συνθήκες κάθε άλλο παρά ευνοούν αυτή την τιτάνια προσπάθεια στην οποία συνεισφέρουν και Έλληνες διασώστες. Το πρωί της Τετάρτης (8/2) διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό μετά από 52 ώρες ένα αγόρι 8 χρονών που είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια του σπιτιού του στην περιοχή Χατάι της Τουρκίας. Περίπου την ίδια ώρα ένα παιδί μόλις ενός έτους εντοπίστηκε ζωντανό αν και τραυματισμένο από τα συντρίμμια κτηρίου στην πόλη Σανλιούρφα.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε καρέ-καρέ τόσο την επιχείρηση των πυροσβεστών όσο και το χαμόγελο του Γιγίτ Τσακμάκ, όπως είναι το όνομα του 8χρονου, όταν βγήκε από τα συντρίμμια στο Χατάι.

Eight-year-old Yigit Cakmak (C) reacts after being rescued from the site of a collapsed building, some 52 hours after a major earthquake, in Hatay, Turkey, 08 February 2023. 📸 EPA / @_erdemsahin#Turkey #Hatay #earthquake #Turkeyearthquake #epaimages pic.twitter.com/Ml3kT5WIr4

— EPA Images (@EPA_Images) February 8, 2023