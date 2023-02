Συρία σεισμός: Η στιγμή της διάσωσης κοριτσιού μετά από 40 ώρες

Το γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα συγκλονιστικό βίντεο από τη Συρία, που καταγράφει τη διάσωση ενός μικρού κοριτσιού από τα ερείπια κτιρίου που ισοπέδωσε ο Εγκέλαδος. Στις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η οργάνωση «Λευκά Κράνη», η συριακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας την οποία διαχειρίζεται η αντιπολίτευση στην ανταρτοκρατούμενη βόρεια Συρία, διακρίνεται η στιγμή που διασώστες ανασύρουν από τα χαλάσματα το κοριτσάκι, που παρέμενε εγκλωβισμένο για πάνω από 40 ώρες στην πόλη Σαλκίν της επαρχίας Ιντλίμπ. Ακούγονται αλαλαγμοί και φωνές «Ο Θεός είναι μεγάλος», την ώρα που οι διασώστες βγάζουν τη μικρή από τα μπάζα.

Once again, another miracle….. a child rescued after more than 40 hours of being trapped under the rubble of her house in the city of #Salqin in the countryside of #Idlib, #Syria yesterday, February 7.#SyriaEarthquake #earthquake pic.twitter.com/R7kRsNZFEG

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 8, 2023