Παιδιά – σεισμός στην Τουρκία: Μικρούλης κάτω από τα συντρίμμια πίνει νερό από καπάκι για να κρατηθεί στη ζωή

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τους σεισμούς στην Τουρκία και τη Συρία.

Ανάμεσα στους αμέτρητους παγιδευμένους στα χαλάσματα, βρίσκονται και πολλά παιδιά, τα οποία δίνουν τη δική τους μάχη για να κρατηθούν ζωντανά.

Ένα από αυτα τα παιδιά, κατέγραψε η κάμερα, την ώρα που βρίσκεται κολλημένο και πίνει νερό από καπάκι μπουκαλιού καθώς η τουρκική ομάδα έρευνας και διάσωσης προσπαθεί να το βοηθήσει. Δείτε το βίντεο

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ πρόκειται για ένα μικρό αγόρι από τη Συρία, τον μικρό Mohammad που βρέθηκε κάτω από ερείπια στην Αντάκια, νότια της Τουρκίας.

Turkish search and rescue team trying to help and give water to a small Syrian boy (Mohammad) who stuck under rubbles in #antakya , south of #turkey. #TurkeyEarthquake

Source: social media pic.twitter.com/xZ5Ut3eVJ2

— Afshin Ismaeli (@Afshin_Ismaeli) February 7, 2023