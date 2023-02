Ξυλοδαρμος σε σχολείο Βρετανία: Επιτέθηκαν βάναυσα σε έφηβη

Ένα αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα στο Σάρεϊ της Βρετανίας όταν μια ομάδα κοριτσιών, μεταξύ αυτών μια 10χρονη και μια 11χρονη επιτέθηκαν βάναυσα σε μια έφηβη, όπως κατέγραψε η κάμερα. Κορίτσια ηλικίας μόλις 10 και 11 ετών συγκαταλέγονται στα πέντε άτομα που συνελήφθησαν μετά την επίθεση σε κοπέλα έξω από σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Σάρεϊ Η αστυνομία κλήθηκε στη μαζική επίθεση εναντίον ενός κοριτσιού όπου ανακάλυψε το έφηβο θύμα τραυματισμένο. Μια 39χρονη γυναίκα, ένα 16χρονο κορίτσι, ένα 11χρονο κορίτσι, ένα 10χρονο κορίτσι και ένας 43χρονος άνδρας συνελήφθησαν για το ρόλο τους στην επίθεση. Ένας έκτος δράστης, ένα 15χρονο κορίτσι, καταζητείται επίσης και μέχρι στιγμής διαφεύγει από τις αρχές, γράφει η Daily Mail.

Φρικτό βίντεο από τον καυγά έχει κοινοποιηθεί στο διαδίκτυο και δείχνει τη συμμορία ανθρώπων να χτυπά και να κλωτσά το θύμα στο κεφάλι ενώ βρίσκεται στο έδαφος. Κατά τη διάρκεια του καυγά ακούγονται φωνές ενηλίκων που ενθαρρύνουν τον καυγά και δίνουν οδηγίες για το πώς να την χτυπήσουν. Είναι επίσης απορίας άξιο που τόσοι περαστικοί οδηγοί έβλεπαν μπροστά στα μάτια τους την εγκληματική αυτή ενέργεια, που ενδέχεται να έχει ρατσιστικά κίνητρα, και δεν έκαναν απολύτως τίποτα.

Η αστυνομία του Σάρεϊ ερευνά τώρα το περιστατικό αυτό και συλλέγει περαιτέρω στοιχεία με την συνεργασία του σχολείου. Θα υπάρξουν επιπλέον περιπολίες στην τοπική αυτή περιοχή για λόγους καθησυχασμού και για να μπορούν οι κάτοικοι της περιοχής να μιλήσουν με τους αστυνομικούς. Η αστυνομία απευθύνει επίσης έκκληση σε τυχόν αυτόπτες μάρτυρες ή σε οποιονδήποτε έχει υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, κάμερες οργάνων, κάμερες κράνους ή οποιεσδήποτε εικόνες και βίντεο στα κινητά του τηλέφωνα να επικοινωνήσει μαζί μας.

Πρόσθεσαν ότι όποιος οδηγούσε ή περπατούσε στην περιοχή και είδε ή άκουσε κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει την έρευνα, θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί τους.

Ashford, Surrey, A 39-year-old woman, a 16-year-old girl, an 11-year-old girl, a 10-year-old girl, and a 43-year-old man have all been arrested for their roles in the attack. a sixth perpetrator, a 15-year-old girl, is also wanted for arrest and is on the run. pic.twitter.com/53thNtLpiI

— Mike Rotchburns (@M_Rotchburns) February 8, 2023