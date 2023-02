F35 Ελλάδα: «Πράσινο φως» από Μενέντεζ

Το «πράσινο φως» στην πώληση των F-35 από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα έδωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος από το Delphi Economic Forum στην Ουάσιγκτον.

Βάσει της διαδικασίας, πρέπει να συμφωνήσουν επίσης ο Ρεπουμπλικανός αντιπρόεδρος της επιτροπής, Τζιμ Ρις, καθώς και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος στην αντίστοιχη επιτροπή στη Βουλή (Μάικλ Μακόλ, Γκρέγκορι Μικς).

Όταν εξασφαλιστεί αυτή η συναίνεση, κάτι που εκτιμάται ότι είναι ζήτημα χρόνου, τότε η αμερικανική κυβέρνηση θα ειδοποιήσει επίσημα το Κογκρέσο για την πώληση των F-35 στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την επικύρωση της αμυντικής σύμβασης.

Το Lockheed Martin F-35 Lightning II είναι ένα μονοθέσιο, μονοκινητήριο, χαμηλής παρατηρησιμότητας μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς. Κατασκευάζεται από μια κοινοπραξία εταιριών της οποίας ηγείται η Lockheed Martin με σημαντικότερους εταίρους τις Northrop Grumman και BAe Systems. Το F-35 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, με την πρώτη πτήση να έχει λάβει χώρα στις 15 Δεκεμβρίου του 2006. Το F-35 προέκυψε από την ανάγκη των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ να αντικαταστήσουν έναν αριθμό διαφορετικών μαχητικών αεροσκαφών με έναν μόνο τύπο. Γι’ αυτό το λόγο το αεροσκάφος έχει τρεις υποεκδόσεις.

