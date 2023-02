Τσιτσιπάς – Τουρκία σεισμός: «Μαζί θα ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο»

«Η ελπίδα και η δύναμη είναι πάντα μέσα μας» έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στέλνοντας μήνυμα αγάπης και υποστήριξης στον δοκιμαζόμενο από τον σεισμό λαό τους Τουρκίας και της Συρίας. Το μήνυμα του Στέφανου Τσιτσιπά: «Στέλνω αγάπη και υποστήριξη σε όλους όσοι πλήττονται από τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στην Τουρκία και τη Συρία. Να θυμάστε ότι η ελπίδα και η δύναμη είναι πάντα μέσα μας και μαζί θα ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο και θα δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον», έγραψε ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις, Στέφανος Τσιτσιπάς, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σημειώνεται ότι ο σεισμός 7,8 Ρίχτερ σε Τουρκία και Συρία τα ξημερώματα της Δευτέρας είναι ο πιο φονικός εδώ και μια δεκαετία. 11.700 πολίτες έχουν ανασυρθεί νεκροί, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν είναι εγκλωβισμένοι. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Καχραμάνμαρας, την επαρχία της νότιας Τουρκίας που βρέθηκε κοντά στο επίκεντρο του μεγάλου σεισμού των 7,8 Ρίχτερ, για να διαπιστώσει και ο ίδιος από κοντά την τραγική κατάσταση που επικρατεί. Ο Τούρκος πρόεδρος, σε δηλώσεις που έκανε και αφού τόνισε πως η χώρα του βρίσκεται «αντιμέτωπη με μια μεγάλη καταστροφή», ξεκαθάρισε πως «δεν θα αφήσουμε τους πολίτες να μείνουν στις δρόμους» και πρόσθεσε πως για τον σκοπό αυτό οι σεισμοπαθείς μπορούν να μείνουν σε συμβεβλημένα ξενοδοχεία στην Αττάλεια, την Αλάνια και τη Μερσίνα.

Sending love and support to all those affected by the ongoing challenges in Turkey and Syria. Remember that hope and strength are always within us, and together we will overcome any obstacle and create a better future.

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) February 8, 2023