Μουντιάλ 2030 – πού θα γίνει: Κατατέθηκε η πρώτη από τις υποψηφιότητες

Η Αργεντινή, η Χιλή, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη κατέθεσαν κι επίσημα την Τρίτη (7/2) κοινή υποψηφιότητα για τη διοργάνωση του Μουντιάλ 2030, ζητώντας το τουρνουά να επιστρέψει «εκεί που γεννήθηκε το ποδόσφαιρο», 100 χρόνια μετά τη διεξαγωγή του πρώτου Μουντιάλ στο Μοντεβιδέο. Κατά τη διάρκεια τελετής στην Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής (AFA), οι αξιωματούχοι των τεσσάρων χωρών ενώθηκαν υπό τον Αλεχάνδρο Ντομίνγκες, πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Νότιας Αμερικής (CONMEBOL), ο οποίος είπε ότι ελπίζει πως η FIFA μπορεί να δείξει μια «χειρονομία μεγαλείου» προς την περιοχή και να επιτρέψει να διοργανώσει το τουρνουά.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 δεν είναι απλώς ένα άλλο Παγκόσμιο Κύπελλο, αξίζει μια γιορτή με αναγνώριση για τα 100 χρόνια», είπε ο Ντομίνγκες και πρόσθεσε: «Είμαστε πεπεισμένοι ότι η FIFA έχει την υποχρέωση να τιμήσει τη μνήμη όσων ήρθαν πριν από εμάς και πίστεψαν στο μεγαλείο και έκαναν το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο». Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας της Αργεντινής Κλαούντιο Τάπια πρόσθεσε απ’ την πλευρά του πως «…ως παγκόσμιοι πρωταθλητές, πραγματοποιούμε αυτή την προώθηση, που είναι το όνειρο όλων των Νοτιοαμερικανών. Όχι μόνο λόγω των 100 χρόνων απ’ την πρώτη διοργάνωση, αλλά λόγω του πάθους με το οποίο ζούμε το ποδόσφαιρο».

🚨 BREAKING: Argentina, Uruguay, Chile and Paraguay launch a joint bid for the 2030 World Cup. pic.twitter.com/SJJ8TEvPAs

