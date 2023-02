Λόπεζ – Άφλεκ Grammy: «Σταμάτα, δείξε πιο φιλικός»

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ, το πιο αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ έκαναν για ακόμα μια φορά τον κόσμο να μιλάει για εκείνους. Το ζευγάρι έδωσε το παρών στα βραβεία Grammy και ο φακός των κάμεραμαν ήταν στραμμένος πάνω του και κατέγραψε μια αμήχανη στιγμή, του η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη. Η… ένταση μεταξύ τους ξεκίνησε όταν ο Άφλεκ έσκυψε και ψιθύρισε κάτι στο αυτί της Jlo. Τότε εκείνη φαίνεται να ενοχλείται και να απευθύνεται σε εκείνον με ύφος αυστηρό. Η αμήχανη στιγμή του ζευγαριού καταγράφεται από την κάμερα, κάνει τον γύρο του διαδικτύου και γίνεται viral. Πιο συγκεκριμένα η Λόπεζ «διέταξε» τον σύζυγό της να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων Grammy. Μάλιστα φάνηκε να του επιτίθεται και να απαιτεί να προσποιηθεί ότι διασκεδάζει.

Η Λόπεζ και ο Άφλεκ, που συχνά φαίνονται σφιγμένοι όταν εμφανίζονται δημόσια, εθεάθησαν σε μια έντονη στιγμή κατά τη διάρκεια της τελετής, ακριβώς την ώρα που ο οικοδεσπότης Τρέβορ Νόα καθόταν δίπλα τους. «Σταμάτα», του λέει η Lopez. «Δείξε πιο φιλικός. Δείξε πιο “ζωντανός”». Ο Άφλεκ απαντά: «Ίσως να το κάνω». Η Λόπεζ προσπαθεί να χαλαρώσει ενώ ο Άφλεκ αναψοκοκκινισμένος την προκαλεί. Εκείνη δεν απαντά, γεγονός που φαίνεται να τον εκνευρίζει ακόμα περισσότερο. Οι εκφράσεις στα πρόσωπά τους «παγώνουν» καθώς συνειδητοποιούν ότι η συνομιλία τους καταγράφηκε από την κάμερα. Η Λόπεζ προσπάθησε να καλύψει τη στιγμή, αν και ο σύζυγός της είχε κενή έκφραση καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Στο TikTok όσοι παρακολουθούσαν τη στιγμή έσπευσαν να σχολιάσουν. «Η Τζένιφερ Γκάρνερ στο σπίτι τρώει ποπ κορν σαν …. “Girlllllllll αυτός είναι το πρόβλημά σου τώρα», έγραψε κάποιος στο TikTok. «Οι παραγωγοί των Grammy είναι τόσο βρώμικοι, αλλά μου αρέσει πολύ», έγραψε ένας άλλος.

Ο Μπεν Άφλεκ ήταν από την αρχή της βραδιάς ένα από τα πρόσωπα έντονου ενδιαφέροντος και χωρίς να το θέλει, έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της βραδιάς.

Οι κάμερες ήταν διαρκώς «κολλημένες» πάνω του και κατέγραψαν μία στιγμή του που έγινε viral στα social media.

Ben Affleck at the Grammys is me any time I have to be on a zoom call. pic.twitter.com/V2eZZ14qos

— jennifer (@themissjenn) February 6, 2023