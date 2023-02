Βοήθεια στην Τουρκία – Κύπρος: Το «όχι» της Άγκυρας

Η Κύπρος εξέφρασε την άμεση ετοιμότητά της να συνδράμει στις προσπάθειες διάσωσης μετά τον φονικό σεισμό στην Τουρκία, ωστόσο η τουρκική πλευρά δεν έκανε αποδεκτή τη βοήθεια, σύμφωνα με τον Κορνήλιο Κορνηλίου. Ο Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως «μεταφέραμε αυτή την ετοιμότητα τόσο μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας όσο και μέσω του Ε/κ διαπραγματευτή, Μενέλαου Μενελάου», ωστόσο η παροχή οποιασδήποτε βοήθειας δεν έγινε αποδεκτή από την Τουρκία. Ο γενικός διευθυντής τόνισε πως μέσα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας το κάθε κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να εκφράσει την ετοιμότητά για παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις τέτοιων καταστροφών όπως οι σεισμοί.

«Εμείς κατόπιν συνεννόησης με την Πολιτική Άμυνα εκφράσαμε ετοιμότητα για να συνδράμουμε με ομάδα διάσωσης που αποτελείται από 21 άτομα και χθες το βράδυ μας απάντησαν ”όχι ευχαριστούμε”», υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Είπε ακόμη πως ο διαπραγματευτής της ε/κ πλευράς, Μενέλαος Μενελάου, μετέφερε προς τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Τ/κ ηγέτη, Εργκούν Ολγκούν, «την επιθυμία και την ετοιμότητά μας για να συνδράμουμε στις προσπάθειες διάσωσης», αλλά «μας είπαν μας πως δεν χρειάζονται τη βοήθειά μας». Υπενθυμίζεται πως ανάμεσα στα θύματα του σεισμού έχουν εντοπιστεί και Τουρκοκύπριοι, ενώ κάποιοι ακόμα αγνοούνται.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου, σημειώνεται ότι από την πρώτη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έθεσε στη διάθεση του Μηχανισμού ομάδα διάσωσης ελαφρού τύπου, προς υποβοήθηση των προσπαθειών διάσωσης. «Η εν λόγω προσφορά απορρίφθηκε, καθώς οι ανάγκες, στο παρόν τουλάχιστον στάδιο απαιτούν την άμεση αποστολή βαρέου τύπου εξειδικευμένων ομάδων διάσωσης» τονίζεται στην ανακοίνωση.

All Cypriots pray and share the anguish of the families of Turkish Cypriots students still trapped under the wreckage of the hotel they were staying in #Adiyaman | #Cyprus 🇨🇾 stands ready to assist in any way possible, providing humanitarian, rescue, recovery & relief aid | pic.twitter.com/YISOa3ICMh

— Cyprus MFA (@CyprusMFA) February 7, 2023