Ολλανδός σεισμολόγος – σεισμός Τουρκία: Ο άνθρωπος που προέβλεψε (;) την τραγωδία

Μια θεωρία που συνδέει τις κινήσεις των πλανητών με μεγάλους σεισμούς στη Γη παρουσιάζει ο Φρανκ Χούγκερμπετς, ο οποίος προέβλεψε ένα μεγάλο σεισμό για τις αρχές Φεβουαρίου, μια πρόβλεψη που επιβεβαιώθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Τουρκία. Μέσα σε ελάχιστες ώρες τα βίντεο και τα tweet του Ολλανδού ερευνητή από το ολλανδικό ινστιτούτο «Solar System Geometry Survey» έγιναν viral γιατί μοιάζουν να προβλέπουν με ανατριχιαστική ακρίβεια ένα πολύ μεγάλο, φονικό σεισμό. Στο τελευταίο βίντεο που ανέβασε ο Χούγκερμπετς στο YouTube, με ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου, ο ερευνητής παρουσιάζει τις προβλέψεις του για τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου.

Η ευθυγράμμιση της Σελήνης και των πλανητών, λέει μεταξύ άλλων, θα δώσει κάποια σοβαρά γεγονότα, γύρω στα 6 με 7 Ρίχτερ, το διάστημα 4-6 Φεβρουαρίου και μάλλον προς τις 6 του μήνα. Αυτό θα γίνει, πάντα κατά τον Χούγκερμπετς σε μια ζώνη στην Ασία, περίπου από το Αφγανιστάν ως τον Ινδικό Ωκεανό.

Να επισημάνουμε ότι ο σεισμός στην Τουρκία συνέβη εκατοντάδες χιλιόμετρα δυτικά από τη ζώνη που όρισε ο Χούγκερμπετς και ήταν πολύ πιο ισχυρός από την «πρόβλεψη». Ο ίδιος επισημαίνει ότι κάποιες ατμοσφαιρικές διαταραχές «δείχνουν» και αυτές ότι επίκειται για τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου μια σοβαρή σεισμική δραστηριότητα.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

Η πρόβλεψη του Ολλανδού ερευνητή, την οποία είχε κοινοποιήσει στο Twitter από τις 3 Φεβρουαρίου, έγινε viral λίγες ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στη Νότια Τουρκία και τη Συρία που έχει κοστίσει τη ζωή σε πάνω από 2.300 άτομα, και έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Μόνο 72 ώρες πριν από τον σεισμό, ο Χούγκερμπετς είχε γράψει στο Twitter πως «αργά ή γρήγορα θα γίνει ένας σεισμός περίπου 7,5 Ρίχτερ σε αυτή την περιοχή (Νότια-Κεντρική Τουρκία, Ιορδανία, Συρία, Λίβανος)». Όπως ήρθαν τα πράγματα, ο ερευνητής δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε με τη δόνηση που καταγράφηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας να αφήνει πίσω της χιλιάδες θύματα και ανυπολόγιστες ζημιές. Αυτό εκτίναξε τις θεάσεις στο tweet όπως και των βίντεο στο YouTube. Χαρακτηριστικά το τελευταίο βίντεο έχει πάνω από 10 φορές περισσότερες θεάσεις από τα (ελάχιστα) άλλα του ίδιου κέντρου.

My heart goes out to everyone affected by the major earthquake in Central Turkey.

As I stated earlier, sooner or later this would happen in this region, similar to the years 115 and 526. These earthquakes are always preceded by critical planetary geometry, as we had on 4-5 Feb.

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 6, 2023