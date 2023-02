Grammy 2023 Beyoncé: Η σταρ πήρε το 32ο της βραβείο

Η Μπιγιονσέ έγραψε ιστορία στα 65α βραβεία Grammy, κερδίζοντας το 32ο βραβείο της καριέρας της στα ετήσια μουσικά βραβεία και έγινε η καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο στην ιστορία του θεσμού. Η Μπιγιονσέ κέρδισε το καλύτερο άλμπουμ χορευτικής/ηλεκτρονικής μουσικής (“Break My Soul”) που ήταν το 3ο βραβείο της μετά από αυτό για την παραδοσιακή ερμηνεία R&B (“Plastic Off the Sofa”) και το καλύτερο το τραγούδι R&B (“Cuff It”) και όταν έφτασε στη σκηνή ευχαρίστησε τον Θεό, την οικογένειά της, τα Grammy και «την queer κοινότητα για την αγάπη σας και για την εφεύρεση αυτού του είδους».

Η Μπιγιονσέ νωρίτερα με τη νίκη της για το τραγούδι της “Cuff It”, είχε καταφέρει να ισοβαθμήσει με τον αείμνηστο Ούγγρο-Βρετανό μαέστρο Georg Solti για τα περισσότερα Grammy όλων των εποχών. «Στην πραγματικότητα, η Μπιγιονσέ είναι καθ’ οδόν. Αλλά ξέρετε ότι το θετικό της διοργάνωσης των Grammy στο Λος Άντζελες είναι ότι όλοι μπορούν να είναι εδώ. Το μειονέκτημα της φιλοξενίας στο Λος Άντζελες είναι η κίνηση», εξήγησε ο παρουσιαστής και κωμικός Τρέβορ Νόα, ο οποίος επέστρεψε ως οικοδεσπότης του σόου για τρίτη φορά, όταν ανακοινώθηκε η νικήτρια της κατηγορίας για το καλύτερο R&B τραγούδι και δεν είδε την Μπιγιονσέ να σηκώνεται για να το παραλάβει. Ωστόσο όταν η Μπιγιονσέ έφτασε στην τελετή ο Νόα έσπευσε να της δώσει το βραβείο της.

Τα Grammys επέστρεψαν στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες για πρώτη φορά από το 2020, ξεκινώντας το βράδυ της Κυριακής με μια παράσταση του Bad Bunny αφού ο Τρέβορ Νόα έδωσε έναν σύντομο μονόλογο στην τρίτη του θητεία ως οικοδεσπότης.

Οι κατηγορίες ήταν συνολικά 91 και τις περισσότερες υποψηφιότητες, 9, τις είχε η Μπιγιονσέ και ακολουθούσαν ο Κέντρικ Λαμάρ με 8 και η Αντέλ με τον Μπράντι Καρλάιλ από 7. Μαζί τους στην κούρσα για το «χρυσό γραμμόφωνο» κατέβαιναν κι άλλοι σπουδαίοι καλλιτέχνες, όπως ο Χάρι Στάιλς, η Τέιλορ Σουίφτ, ο Στιβ Λέισι, οι Coldplay, η ράπερ Λίζο κ.ά Η Μπιγιονσέ, η οποία έχει ήδη κερδίσει τα περισσότερα Grammy από οποιαδήποτε γυναίκα καλλιτέχνη, έλαβε υποψηφιότητες για μεγάλες κατηγορίες όπως το δίσκο της χρονιάς, το τραγούδι της χρονιάς και το άλμπουμ της χρονιάς, το τελευταίο από τα οποία δεν έχει κερδίσει ποτέ. Η 65η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Grammy περιλάμβανε επίσης έναν εορτασμό για την 50η επέτειο του hip-hop, με ερμηνείες από τους Big Boi, De La Soul, Missy Elliott, Ice-T, Lil Wayne, The Lox, Method Man, Public Enemy, Queen Latifah και πολλούς άλλους.

Στις νέες κατηγορίες στα φετινά βραβεία είχαν προστεθεί αυτά για τον τραγουδοποιό της χρονιάς (μη κλασικό), την καλύτερη ερμηνεία εναλλακτικής μουσικής, την καλύτερη ερμηνεία αμερικανικής μουσικής, την καλύτερη μουσική επένδυση για βιντεοπαιχνίδια και άλλα διαδραστικά μέσα και το καλύτερο άλμπουμ spoken word poetry.

the way Trevor Noah paused the entire ceremony just so he could announce that Beyoncé arrived and hand her her 30th Grammy? love pic.twitter.com/qOvdPOmupm

