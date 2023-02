Σεισμός Τουρκία – Ελλάδα: Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα

Τα συλλυπητήριά του προς τους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας αλλά και στις οικογένειες των θυμάτων του σεισμού 7,8 Ρίχτερ εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.

Σε ανάρτησή του στο twitter, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι η διεθνής βοήθεια είναι πιο απαραίτητη από ποτέ, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει ανακοινώσει ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα να προσφέρει άμεσα στήριξη.

Deepest condolences to the peoples of Türkiye and Syria and to the families of the victims of this devastating earthquake. Int'l assistance more necessary than ever. Greece has announced readiness to support immediately.

