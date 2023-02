Συρία σεισμός: Η δραματική διάσωση τραυματισμένου παιδιού

Επί ποδός βρίσκονται τα σωστικά συνεργεία, τόσο στην Τουρκία, όσο και στη Συρία, μετά τον καταστροφικό σεισμό 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα.

Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν συνεχώς να εντοπίσουν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια και να τους απομακρύνουν με ασφάλεια.

Rescue workers saved an injured child from the rubble of collapsed buildings after a major earthquake hit Syria, killing dozens and injuring hundreds https://t.co/d3s6tUGIrM pic.twitter.com/iky9r0smB7

Βίντεο δείχνει τη δραματική διάσωση ενός τραυματισμένου παιδιού που εγκλωβίστηκε στα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε στη Συρία. Ο διασώστης που το παίρνει στην αγκαλιά του τρέχει για να το απομακρύνει.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει σκηνές από τη διάσωση ενός άντρα, της συζύγου του και του παιδιού τους, από τα συντρίμμια μιας πόλης στη Σαρμάντα, βόρεια της Ιντλίμπ.

Scenes from the rescue of a man, his wife and their child, alive, from under the rubble in the city of Sarmada, north of #Idlib, after the #earthquake in NW #Syria, today, Monday, February 6. pic.twitter.com/HLdD89BfJV

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 6, 2023