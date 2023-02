Σεισμός Τουρκία: Νέο “χτύπημα”, αυξάνονται δραματικά οι νεκροί

Σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το κεντρικό τμήμα της Τουρκίας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Το Παρατηρητήριο Καντιλί υπολογίζει τον σεισμό στα 7,5 Ρίχτερ και δίνει εστιακό βάθος 16,4 χλμ.

Νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών που έπληξε τη χώρα τα ξημερώματα έφτασε τους 912, ενώ οι τραυματίες είναι 5.383. Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να προβλέψει πόσο ακόμη θα αυξηθεί ο απολογισμός των νεκρών, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Μέχρι στιγμής 45 χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια στην Τουρκία, σημείωσε ο ίδιος. Στους 912 νεκρούς στην Τουρκία που ανακοίνωσε ο Ερντογάν έρχονται να προστεθούν οι 320 τουλάχιστον που έχασαν τη ζωή τους στη γειτονική Συρία. Στη Συρία οι τραυματίες υπολογίζονται στους 1.000. Υπάρχουν πάντως εκτιμήσεις Αμερικανούν που υποστηρίζουν ότι οι νεκροί μπορεί να φθάσουν και τους 10.000.

«Η αδελφή μου και τα τρία της παιδιά βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια. Όπως και ο σύζυγός της, ο πεθερός της και η πεθερά της. Επτά μέλη της οικογένειάς μας είναι κάτω από τα ερείπια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουχιτίν Ορακτζέ, παρακολουθώντας την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μπροστά σε πολυκατοικία που μετατράπηκε σε άμορφη μάζα στη Ντιγιάρμπακιρ (νοτιοανατολικά). «Η αδελφή της είναι ακόμη παγιδευμένη στα συντρίμμια», είπε γυναίκα δείχνοντας άλλη μια που έκλαιγε απαρηγόρητη στη Ντιγιάρμπακιρ.

The impact of the massive #earthquake in the streets of Gaziantep, southern Turkey.

Update- 1006 Killed & 5590 injured.

