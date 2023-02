Νεκροί Τουρκία – σεισμός: Στους 1.797 ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός

Σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το κεντρικό τμήμα της Τουρκίας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Ο σεισμός -αρκετές ώρες μετά από εκείνον τα χαράματα- σημειώθηκε 67 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της πόλης Καχραμανμαράς και είχε εστιακό βάθος 2 χιλιομέτρων, πρόσθεσε το EMSC. Από την πλευρά της, η τουρκική AFAD ανακοίνωσε ότι σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών σημειώθηκε με επίκεντρο την πόλη Καχραμανμαράς. Το Παρατηρητήριο Καντιλί υπολογίζει τον σεισμό στα 7,5 Ρίχτερ και δίνει εστιακό βάθος 16,4 χλμ. Ανάλογη είναι και η εκτίμηση του αμερικανικού USGS, που μιλάει για 7,5 Ρίχτερ και επίκεντρο στο Εκίνοζου.

Εν τω μεταξύ, τους 1.800 φτάνουν οι νεκροί στην Τουρκία και στη Συρία από τον μέχρι τώρα απολογισμό μετά τον πρώτο σεισμό των 7,8 βαθμών που σημειώθηκε στη Νοτιοανατολική Τουρκία σήμερα, ο οποίος έγινε αισθητός ως την Αίγυπτο και το Ιράκ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που μεταδίδει το Reuters, ο αριθμός των νεκρών στην Τουρκία ανέρχεται πλέον στους 1.014, με τουλάχιστον 5.385 τραυματίες. Επιπλέον, όπως αναφέρει το AFP, ο αριθμός των νεκρών στη Συρία επίσηες αυξήθηκε, φτάνοντας τώρα τους 783, συνολικά, τόσο σε περιοχές που ελέγχονται από την κυβέρνηση όσο και σε ανταρτοκρατούμενες περιοχές.

Την ώρα που τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να απεγκλωβίσουν τυχόν ζωντανούς, τα βίντεο στα social media δείχνουν πολυκατοικίες που πιθανότατα είχαν υποστεί ζημιές, να καταρρέουν.

«Η αδελφή μου και τα τρία της παιδιά βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια. Όπως και ο σύζυγός της, ο πεθερός της και η πεθερά της. Επτά μέλη της οικογένειάς μας είναι κάτω από τα ερείπια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουχιτίν Ορακτζέ, παρακολουθώντας την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μπροστά σε πολυκατοικία που μετατράπηκε σε άμορφη μάζα στην Ντιγιάρμπακιρ (νοτιοανατολικά). «Η αδελφή της είναι ακόμη παγιδευμένη στα συντρίμμια», είπε γυναίκα, δείχνοντας άλλη μια που έκλαιγε απαρηγόρητη στην Ντιγιάρμπακιρ. Στην Ισκέντερουν και στην Αντιγιαμάν υποχώρησαν δημόσια νοσοκομεία εξαιτίας του σεισμού, που έγινε μέσα στη νύχτα, στις 04:17 (τοπική ώρα· 03:17 ώρα Ελλάδας), και είχε εστιακό βάθος 17,9 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο USGS.

The impact of the massive #earthquake in the streets of Gaziantep, southern Turkey.

Update- 1006 Killed & 5590 injured.

