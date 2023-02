Κέιτ Μίντλετον – πατέρας: Η τρυφερή φωτογραφία που ανέβασε ως μωρό

Μια φωτογραφία της από τότε που ήταν μωρό, έδωσε στη δημοσιότητα η Κέιτ Μίντλετον. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκε μια νέα φωτογραφία της ως μωρό και παρότρυνε και άλλους να κάνουν το ίδιο, στο πλαίσιο της εκστρατείας που ξεκίνησε πρόσφατα για τα πρώτα χρόνια της ζωής. Η εκστρατεία Shaping Us, σχετικά με τη σημασία της πρώιμης παιδικής ηλικίας και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στη μετέπειτα ζωή, έχει περιγραφεί ως το «έργο ζωής» της πριγκίπισσας. Το Σάββατο, η Κέιτ Μίντλετον, ανέβασε στο Twitter μια φωτογραφία της ως μωρό με τον πατέρα της. Όπως είπε, οι φωτογραφίες μωρών ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να μιλήσουν για την παιδική ηλικία και προκαλούν «χαμόγελα και αναμνήσεις επίσης».

Η Κάθριν, μητέρα τριών μικρών παιδιών, μοιράστηκε την εικόνα της ίδιας να απλώνει το χέρι της για να αγγίξει το πρόσωπο του πατέρα της Μάικλ Μίντλετον, μαζί με τη λεζάντα: «Τα πρόσωπα είναι το καλύτερο παιχνίδι ενός μωρού». «Αυτό το Σαββατοκύριακο, θα θέλαμε όλοι σας να περάσετε χρόνο με τους φίλους σας, τις οικογένειές σας, τους συναδέλφους σας και τις κοινότητές σας, μιλώντας για τις πρώτες παιδικές σας ηλικίες και πώς αυτές διαμόρφωσαν τη ζωή σας», έγραψε η πριγκίπισσα, σε μια σειρά από tweets. «Ελπίζω επίσης να σκεφτείτε να μοιραστείτε μαζί μου μια φωτογραφία σας πριν από τα πέμπτα γενέθλιά σας, για να βοηθήσετε σε αυτές τις συζητήσεις και να μοιραστείτε επίσης μερικά χαμόγελα και αναμνήσεις».

“Faces are a baby’s best toy.” On Tuesday we launched #ShapingUs to raise awareness of the vital role our early years play in shaping the rest of our lives. 📸 with Dad, by Mum. [1/3] pic.twitter.com/YZpOGl0dCP — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) February 4, 2023

Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία των πρώτων πέντε ετών της ζωής

Η πρωτοβουλία για τα πρώτα χρόνια της ζωής στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία των πρώτων πέντε ετών της ζωής, όσον αφορά τη μελλοντική σωματική και ψυχική ευεξία των ενηλίκων. Βασιλικές πηγές λένε ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε εντυπωσιαστεί, κατά την εκτέλεση βασιλικών καθηκόντων, από το πόσο συχνά οι δυσκολίες των ανθρώπων σε τομείς όπως η ψυχική υγεία και ο εθισμός είχαν τις ρίζες τους στα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Αυτό την οδήγησε στην απόφασή της να υπερασπιστεί τη σημασία ενός ευτυχισμένου και υγιούς ξεκινήματος στη ζωή. Ξεκινώντας την εκστρατεία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έγραψε σε ανοιχτή επιστολή ότι δεν δίνεται αρκετή προσοχή στο πώς τα πρώτα πέντε χρόνια των παιδιών διαμορφώνουν βαθιά «τους ενήλικες που γινόμαστε» και ότι είναι αποφασισμένη να το αλλάξει αυτό.

This weekend, we’d love for you all to spend time with your friends, families, colleagues and communities talking about your early childhoods and how they’ve shaped your lives. [2/3] — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) February 4, 2023

«Η σημασία της ύπαρξης υγιών και ισχυρών σχέσεων στη ζωή ενός παιδιού είναι πραγματικά κρίσιμη»

«Είναι σαν να χτίζεις ένα σπίτι – χωρίς ισχυρά θεμέλια, χωρίς αυτό το είδος σταθερού ξεκινήματος στη ζωή, τότε αυτά τα δομικά στοιχεία είναι πολύ πιο δύσκολο να χτιστούν αργότερα στη ζωή», δήλωσε στον ραδιοφωνικό παρουσιαστή Roman Kemp, σε ένα βίντεο που καταγράφηκε τον περασμένο μήνα και δημοσιεύτηκε στο YouTube. «Η σημασία της ύπαρξης υγιών και ισχυρών σχέσεων στη ζωή ενός παιδιού είναι πραγματικά κρίσιμη» είπε, προσθέτοντας ότι «το να μεγαλώνεις παιδιά σήμερα είναι δύσκολο… [αλλά] η αγάπη πάει πολύ μακριά». Μέλη του κοινού και διασημότητες μοιράστηκαν τις εικόνες των μωρών τους ως απάντηση στο μήνυμα της πριγκίπισσας – με πολλούς ανθρώπους να επαινούν την πρωτοβουλία και να σχολιάζουν πόσο όμοιος είναι ο πρίγκιπας Λούις με τη νεαρή Κάθριν.

I hope you’ll also consider joining me in sharing a picture of yourselves before your fifth birthday to help with those conversations and to share some smiles and memories too. C [3/3] — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) February 4, 2023

How cute does 5 yr old Jamie look in his cords & roller skates? He counts himself lucky for having a happy childhood, growing up in his mum & dad’s pub. He knows those @Earlychildhood years are so important #ShapingUs

Find out more: https://t.co/R71pMorFsx pic.twitter.com/Q0Ln8H4znu — Jamie Oliver (@jamieoliver) February 4, 2023

Οι παρουσιαστές Fearne Cotton και Zoe Ball, ο σεφ Jamie Oliver και ο ποδοσφαιριστής Harry Kane ήταν μεταξύ εκείνων που δημοσίευσαν μια φωτογραφία τους από τα πρώτα τους χρόνια. «Πιθανώς η ηλικία που άρχισα να καλλιεργώ το δικό μου στυλ και την αγάπη μου για τα ρούχα και σίγουρα η ηλικία που άρχισα να παθιάζομαι υπερβολικά με την τέχνη και τη δημιουργικότητα», έγραψε η Cotton, η οποία έχει υπάρξει εξέχουσα υποστηρίκτρια της εκστρατείας Shaping Us.