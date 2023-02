Χαλκ Χόγκαν υγεία: Η απάντηση στις φήμες πως παρέλυσε

Μετά τις ώρες αγωνίας για την κατάσταση της υγείας του Χαλκ Χόγκαν, ο οποίος σύμφωνα με τα δημοσιεύματα είχε μεγάλο πρόβλημα με την κίνησή του και περπατούσε μόνο με τη βοήθεια μπαστουνιού, ο ίδιος δείχνει όχι μόνο να μην έχει παραλύσει, αλλά να χορεύει κιόλας. Ο θρυλικός παλαιστής που έγινε γνωστός και μέσα από τις ταινίες που έκανε στο Χόλιγουντ, έδωσε τη δική του απάντηση στις φήμες που ήθελαν την υγεία του, να είναι σε κακή κατάσταση, μετά από επέμβαση στην πλάτη. Μάλιστα ο χρυσός Ολυμπιονίκης της πάλης (1996) Κερτ Ανγκλ, που είναι καλός φίλος του Χόγκαν, είχε μιλήσει στο «The Kurt Angle Show» και ήταν από εκείνους που επιβεβαίωσαν το σοβαρότατο πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο 69χρονος με την κίνησή του.

«Του κόπηκαν τα νεύρα από το κάτω μέρος του σώματός του. Δεν μπορεί να νιώσει καλά τα πόδια του. Έτσι, πρέπει να χρησιμοποιεί το μπαστούνι του για να περπατάει. Νόμιζα ότι χρησιμοποιεί το μπαστούνι επειδή πονάει στην πλάτη του. Δεν έχει καθόλου πόνο, δεν έχει τίποτα απολύτως. Δεν μπορεί να αισθανθεί τίποτα» είχε πει μεταξύ άλλων ο Ανγκλ. Ο διάσημος παλαίμαχος παλαιστής του Ρέστλινγκ, με τη σειρά του ανάρτησε βίντεο στο TikTok, στο οποίο περπατά, χορεύει και φέρνει στροφές «βυθίζοντας στον βούρκο» τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα.

Hulk Hogan seems to be moving around well. pic.twitter.com/NuMfhkK3To

Ο Χόγκαν έχει χρειαστεί να υποβληθεί όλα αυτά τα χρόνια σε 25 χειρουργεία για να αποκαταστήσει τις βλάβες που προκλήθηκαν στην πολύχρονη καριέρα του. Ο Χόγκαν έχει ύψος 2,01 μ. και έχει χάσει 8 εκατοστά λόγω των επεμβάσεών. Όπως αναφέρουν πηγές τα γόνατά του, είναι ψεύτικα και η πλάτη του είναι γεμάτη με μεταλλικές πλάκες.

Hulk Hogan's rep says 'Everything is OK with him' after Kurt Angle said Hogan can't feel his legs https://t.co/H1eRIHNRVE #WWE pic.twitter.com/p9ATHL4e4E

— Wrestling News (@WrestlingNewsCo) January 31, 2023