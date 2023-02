Πάμελα Άντερσον ντοκιμαντέρ: Η σύζυγος του Τόμι Λι στην αντεπίθεση

Η Mπρίτανι Φέρλαν, η σύζυγος του Τόμι Λι, έχει προκαλέσει αντιδράσεις με ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok και στο οποίο «ειρωνεύεται» την Πάμελα Άντερσον. Πρόσφατα, η πρώην πρωταγωνίστρια του «Baywatch» ανέφερε πως δεν θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση της και να βλέπει τα όσα λέγονται στο νέο της ντοκιμαντέρ στο Netflix, «Pamela, a Love Story» για τον Τόμι Λι, την ίδια και τον έρωτα που έζησαν κάποτε. Επιπλέον, σε συνέντευξη που έδωσε το sex symbol των ’90ς στο WSJ ανέφερε πως: «Είμαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ ενοχλητικό για τη γυναίκα του να βλέπει και να διαβάζει για τη ζωή μας. Εγώ θα είχα ενοχληθεί».

Στο βίντεο που ανάρτησε, η Φέρλαν χρησιμοποίησε ένα φίλτρο, το οποίο την κάνει να μοιάζει με την σταρ, όπως ήταν νεότερη και υπονόησε πως «η Πάμελα Άντερσον δεν θα νοιαζόταν καν, αν πέθαινα». Στη λεζάντα του βίντεο έγραψε: «Σας παρακαλώ παιδιά, πρέπει κι εγώ να κάνω ένα αστείο για όλα αυτά». Ωστόσο, δέχτηκε πολλά σχόλια από τους χρήστες του TikTok, οι οποίοι χαρακτήρισαν «ασέβεια» το εν λόγω βίντεο, ενώ πολλοί τόνισαν ότι η Άντερσον είχε μιλήσει στο παρελθόν με πολύ καλά λόγια για το γάμο του Λι με τη Φέρλαν. Αν και το βίντεο έχει διαγραφεί πλέον από τον λογαριασμό της, κάποιοι χρήστες πρόλαβαν να το αποθηκεύσουν και να το κάνουν viral.

Πριν από τη συγκεκριμένη ανάρτηση στο TikTok, η σύζυγος του Τόμι Λι είχε δημοσιεύσει ένα άλλο βίντεο, στο οποίο έλεγε στους θαυμαστές της ότι ήταν «εντάξει» με την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ της Άντερσον στο Netflix.

Eκτός από το ντοκιμαντέρ, η Πάμελα Άντερσον κυκλοφόρησε και τα απομνημονεύματά της. Σε αυτά, δεν θα μπορούσε να αφήσει εκτός τον Τόμι Λι, τον μεγάλο της έρωτα και την πιο σκοτεινή σελίδα της ζωής της. «Η ζωή μου, χίλιες ατέλειες. Ένα εκατομμύριο λανθασμένες αντιλήψεις. Κακοί, άγριοι και χαμένοι», αναφέρει σε ένα σημείο η ηθοποιός για την πολυτάραχη ζωή της.

it’s kinda weird that before you posted and DELETED this, you made a WHOLE tiktok saying “i’m fine” and acting unbothered, and then you post this? this is so uncalled for pam had nothing but nice things to say about your relationship.. #britanyfurlan #PamelaALoveStory pic.twitter.com/LmC0YdUqI5

— ‏ً (@pameIaandersons) February 3, 2023