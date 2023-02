Κινέζικο μπαλόνι κατάρριψη: Οι ΗΠΑ το… αποτελείωσαν – Βίντεο

Τέλος στο σίριαλ με το κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι έβαλαν οι Αμερικανοί οι οποίοι προχώρησαν στην κατάρριψή του πάνω από την ακτή της Καρολίνας. Την είδηση μετέφερε το Reuters και λίγη ώρα αργότερα σχετικά βίντεο από την στιγμή της κατάρριψής του αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νωρίτερα, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν είχε αποφασίσει να προχωρήσει στο σχέδιό της να καταρρίψει το κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι το οποίο πετά σήμερα πάνω από τη Νότια Καρολίνα. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται ανώνυμες πηγές, μετέδωσαν ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να το καταρρίψει στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Video of the Chinese Spy Balloon being shot down pic.twitter.com/cuJ255OSBs

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Μπάιντεν είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «θα ασχοληθούν» με το μπαλόνι, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. Λίγο αργότερα, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν θα δώσει εντολή για την κατάρριψή του, περιορίστηκε σε ένα «θετικό» νεύμα, υψώνοντας τον αντίχειρά του.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανέφερε ότι έκλεισε τρία αεροδρόμια στη Βόρεια και Νότια Καρολίνα και απαγόρευσε όλες τις πτήσεις πολιτικών αεροσκαφών σε μια έκταση 100 τετραγωνικών μιλίων πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό κατά μήκος των ακτών της Νότιας Καρολίνας. Σε ένα έγγραφο που αναρτήθηκε στον ιστότοπό της η FAA προειδοποιεί ότι ο στρατός μπορεί να κάνει χρήση φονικής βίας στην περίπτωση που αεροπλάνα παραβιάσουν αυτές τις απαγορεύσεις και δεν συμμορφωθούν με την εντολή να φύγουν.



Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή να σταματήσουν οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις αεροσκαφών σε τρία αεροδρόμια, «για να στηρίξουμε το υπουργείο Άμυνας σε μια προσπάθεια εθνικής ασφάλειας». Πρόκειται για τα αεροδρόμια του Γουίλμινγκτον στη Βόρεια Καρολίνα, του Μιρτλ Μπιτς και του Τσάρλεστον, στη Νότια Καρολίνα. Πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ερμηνεύοντας αυτήν την ανακοίνωση, εικάζουν ότι επίκειται μια επιχείρηση για την κατάρριψη του κινεζικού κατασκοπευτικού μπαλονιού. Ωστόσο το Πεντάγωνο απέφυγε να σχολιάσει την ανακοίνωση της FAA, λέγοντας μόνο ότι συνεχίζει να παρακολουθεί την πορεία του μπαλονιού.

NEW: The FAA will halt flight departures to Wilmington, Myrtle Beach, and Charleston in response to the Chinese surveillance balloon over the Carolinas. NBC's Dan De Luce shares the latest reporting. https://t.co/nr36sXdRxm pic.twitter.com/OfezyKVYSg

