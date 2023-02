Κινέζικο μπαλόνι ΗΠΑ: Οι Αμερικανοί… πήραν τα όπλα

«Σας παρακαλούμε να μην το πυροβολείτε με τα πιστόλια σας σε μια προσπάθεια να το ρίξετε μόνοι σας», έγραψε η αστυνομία της Βόρειας Καρολίνας για το κινεζικό μπαλόνι. Ενώ οι Αρχές προτρέπουν τους κατοίκους να μην πυροβολούν το κατασκοπευτικό μπαλόνι που πετά πάνω από τις ΗΠΑ, πολιτικοί και διάφορα δημόσια πρόσωπα ποζάρουν σε φωτογραφίες με όπλα και κάποιοι καλούν τον κόσμο να ρίξει με όπλα στο αερόστατο. Εξάλλου, ο γερουσιαστής της Μοντάνα Steve Daines δήλωσε στο Fox News ότι έλαβε γνώση της ύπαρξης του μπαλονιού αφού το γραφείο του δέχτηκε πολλά τηλεφωνήματα από ψηφοφόρους που τον ρωτούσαν αν μπορούν να το πυροβολήσουν.

Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Twitter:

«Αν ο Τζο Μπάιντεν και η κυβέρνησή του είναι πολύ αδύναμοι για να κάνουν το αυτονόητο και να καταρρίψουν ένα εχθρικό αερόστατο παρακολούθησης, ίσως αφήσουμε τους καλούς ανθρώπους της Μοντάνα να κάνουν τη δουλειά τους… Φαντάζομαι ότι έχουν την ικανότητα και την αποφασιστικότητα να το κάνουν μόνοι τους».

If Joe Biden and his administration are too weak to do the obvious and shoot down an enemy surveillance balloon perhaps we just let the good people of Montana do their thing… I imagine they have the capability and the resolve to do it all themselves.

🎈🎈🎈 — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 3, 2023

Η KAK Industry, μια εταιρεία κατασκευής εξαρτημάτων πυροβόλων όπλων, προσέφερε ένα όπλο «κερασμένο» σε όποιον ρίξει το μπαλόνι.

The Chinese weather ballon is passing over our MO facility.

If anyone brings it down, AR of your choice on the house. pic.twitter.com/EnAAtO2RHt — KAK Industry (@kakindustry) February 3, 2023

Ο γερουσιαστής του Οχάιο J.D. Vance ανέβασε στο Twitter μια εικόνα του εαυτού του να κοιτάζει τον ουρανό ενώ ποζάρει με ένα τουφέκι.

Η υποψήφια κυβερνήτης της Αριζόνα Kari Lake ανέβασε στο Twitter μια εικόνα της να κρατάει ένα τουφέκι με τη λεζάντα: «Μου είπαν ότι υπάρχει ένα μπαλόνι που πρέπει να τακτοποιηθεί;»

I’m told there’s a balloon that needs to be taken care of? pic.twitter.com/k33onkFL3a — Kari Lake (@KariLake) February 3, 2023

Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ryan Zinke έγραψε: «Πυροβολήστε το. Το κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι είναι ξεκάθαρη πρόκληση. Στη Μοντάνα δεν σκύβουμε το κεφάλι. Το καταρρίπτουμε. Πυροβολήστε το».

Shoot. It. Down. The Chinese spy balloon is clear provocation. In Montana we do not bow. We shoot it down. Take the shot. — Ryan Zinke (@RyanZinke) February 3, 2023

Ο ίδιος, σε νεότερο tweet, έγραψε: «Θα τραβούσα τη σκανδάλη αν με άφηναν».

I’d pull the trigger if they let me. https://t.co/XymExY3XDD — Ryan Zinke (@RyanZinke) February 3, 2023

Πάντως, το στρατιωτικό ειδησεογραφικό μέσο Task & Purpose εξέδωσε μια «ενημέρωση για την ασφάλεια» στο Twitter. «Μην πυροβολείτε το μπαλόνι. Είναι πολύ ψηλά. Δεν θα το πετύχετε».

Today’s safety brief: Do not shoot at the balloon. It is too high up. You will not hit it. — Task & Purpose (@TaskandPurpose) February 3, 2023

Οι ΗΠΑ παρακολουθούν το ύποπτο κινεζικό κατασκοπευτικό αερόστατο, το οποίο εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Μοντάνα και πιστεύεται ότι κινείται προς τα ανατολικά. Η Κίνα έχει δηλώσει ότι πρόκειται για ερευνητικό αερόπλοιο, κυρίως για μετεωρολογικές μελέτες. Αργότερα, βρέθηκε και δεύτερο μπαλόνι, στη Λατινική Αμερική. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, έπειτα από τον εντοπισμό του κινεζικού μπαλονιού, ακύρωσε επίσκεψη στην Κίνα.