Ουκρανία – πρώην υπουργός Άμυνας: Μια περιουσία… στον καναπέ

Ένα εκατομμύριο δολάρια βρέθηκαν στον καναπέ του πρώην αναπληρωτή υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας Oleksandr Mironyuk. Ο Mironyuk κατάφερε να πείσει το δικαστήριο ότι τα χρήματα αυτά δεν ήταν δικά του, αλλά ότι απλώς τα δανείστηκε από 86χρονη κάτοικο του Χαρκόβου και τα χρήματα τού επιστράφηκαν. Νωρίτερα, εμφανίστηκαν πλάνα από την έρευνα, στα οποία οι πράκτορες έβγαλαν δεσμίδες από χαρτονομίσματα σε σωρούς. Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν πλάνα από τις έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο στο σπίτι του πρώην αναπληρωτή υπουργού Άμυνας Oleksandr Mironyuk. Ο ίδιος εμπλέκεται σε μια υπόθεση για απάτη στις προμήθειες του υπουργείου Άμυνας.

Η Ουκρανία ξεκίνησε την Τετάρτη ένα κύμα ερευνών, στο στόχαστρο των οποίων είναι διοικήσεις, αξιωματούχοι και προσωπικότητες. Οι Αρχές διαβεβαιώνουν ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο της πολεμικής προσπάθειας και της δυτικής βοήθειας. Στο καθημερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι «σήμερα (Τετάρτη) οι Υπηρεσίες Ασφαλείας της Ουκρανίας, το Κρατικό Γραφείο Ερευνών, το Γραφείο Οικονομικής Ασφάλειας και το Γραφείο του Eισαγγελέα πραγματοποίησαν δεκάδες έρευνες και άλλες ενέργειες σε διαφορετικές περιοχές και εναντίον διαφόρων προσώπων, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας». «Θα αποδοθεί δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα κάνει όσες αλλαγές απαιτούνται στο προσωπικό ώστε να παταχθεί η διαφθορά και τόνισε την ανάγκη το υπουργείο Άμυνας να είναι τίμιο. «Δυστυχώς, σε ορισμένους τομείς, ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί το κράτος δικαίου είναι η αλλαγή της ηγεσίας… Θα υπάρξουν όσες αλλαγές είναι απαραίτητες», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), Βασίλ Μαλιούκ, διευκρίνισε ότι πρόκειται για μια εκστρατεία με στόχο «να πληγεί ο εσωτερικός εχθρός». «Αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα, τόνισε, και δεν πρόκειται να σταματήσουμε εδώ», ενώ δεσμεύθηκε να «δέσουν με χειροπέδες» όσους έχουν «το θράσος να βλάπτουν την Ουκρανία».

