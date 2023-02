Ξυλοδαρμός 9χρονης σε σχολικό λεωφορείο: Βίντεο σοκ

Νταήδες μαθητές επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν άγρια 9χρονη συμμαθήτριά τους μέσα σε σχολικό λεωφορείο στη Φλόριντα.

Στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα έχουν καταγραφεί σκληρές εικόνες από τη την επίθεση με τους μαθητές να χτυπούν με απίστευτη αγριότητα στην κοιλιά και το κεφάλι το 9χρονο κορίτσι, το οποίο προσπαθεί να προστατευθεί από τα χτυπήματα βάζοντας τα χέρια της στο κεφάλι.

Μάλιστα προκαλεί εντύπωση η μεγάλη διάρκεια της επίθεσης, αλλά και το γεγονός ότι κανένας δεν έσπευσε να βοηθήσει τη μαθήτρια.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε ότι οι δράστες συνελήφθησαν.

This video should enrage everyone! A third-grade girl was savagely beaten on a school bus in Homestead, FL, by two boys, one of them clearly almost in high school. pic.twitter.com/eMXST3uApX

— Aleks Djuricic 🇺🇸⚖️🗽 (@AleksDjuricic) February 3, 2023