Καβγάς σε πτήση – Βραζιλία: Άγριο μαλλιοτράβηγμα στον «αέρα»

Χαμός προκλήθηκε σε αεροπλάνο στη Βραζιλία, καθώς λίγο πριν ξεκινήσει η πτήση, αρκετές γυναίκες πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να επέμβουν οι αεροσυνοδοί για να τις χωρίσουν. Όπως αναφέρει η dailymail.co.uk, το περιστατικό έγινε σε πτήση της Gol Airlines, λίγο πριν απογειωθεί το αεροπλάνο από το διεθνές αεροδρόμιο του Σαλβαδόρ στην Μπαΐα με προορισμό το αεροδρόμιο Σάο Πάολο-Κονγκόνιας στη Βραζιλία. Ο καβγάς φέρεται να ξέσπασε μεταξύ δύο οικογενειών αφού μια μητέρα ρώτησε μια άλλη επιβάτιδα αν θα μπορούσε να αλλάξει θέση με το παιδί της, το οποίο έχει ειδικές ανάγκες. Όταν όμως, το αίτημα της μητέρας απορρίφθηκε, εκείνη θύμωσε και άρχισε να επιτίθεται στην άλλη επιβάτιδα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον καβγά ενεπλάκησαν 12 με 15 γυναίκες. Οι αεροσυνοδοί μάλιστα, βρέθηκαν στη μέση του τσακωμού, σε μια προσπάθεια να τις χωρίσουν. Το πλήρωμα κατάφερε τελικά να θέσει υπό έλεγχο την ομάδα και 15 επιβάτες οδηγήθηκαν έξω από το αεροπλάνο το οποίο ξεκίνησε για τον προορισμό του μετά από σχεδόν δύο ώρες καθυστέρηση. Επίσης, η Gol Airlines ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Η σκηνή στο βίντεο που κάνει το γύρο των κοινωνικών δικτύων έλαβε χώρα πριν από την απογείωση της πτήσης G3 1659 αυτή την Πέμπτη από το Σαλβαδόρ (SSA) προς το Κονγκονάς (CGH), στο Σάο Πάολο. Τα άτομα που συμμετείχαν στις σκηνές επιθετικότητας αποβιβάστηκαν και δεν συνέχισαν το ταξίδι τους. Καταδικάζουμε κάθε πράξη βίας και τονίζουμε ότι οι ενέργειες στις οποίες προέβη το πλήρωμα έγιναν με γνώμονα την ασφάλεια, την υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα της Gol».

Massive brawl breaks out on airline flight to Brazil… over a window seat. pic.twitter.com/zTMZPYzzDy

— Mike Sington (@MikeSington) February 3, 2023