Σύνοδος Κορυφής – Κίεβο: Το… «dress code» των Ευρωπαίων αξιωματούχων

Δεκαέξι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πρόκειται να επισκεφθούν σήμερα το Κίεβο για να συναντηθούν με την ουκρανική κυβέρνηση. Όπως αποκαλύπτει όμως το Politico, οι αξιωματούχοι φέρεται να έλαβαν την περασμένη εβδομάδα ένα υπόμνημα στο οποίο καθορίζεται το dress code του ταξιδιού. Επιτρέπεται η «συνήθης επαγγελματική ενδυμασία» (ή ελάτε όπως είστε στις Βρυξέλλες) ενώ συνίσταται να αποφευχθούν «το πράσινο, το χακί ή τα πολύ έντονα χρώματα» (λιγότερο συνήθη στα γραφεία της ΕΕ). Οι αξιωματούχοι της ΕΕ βέβαια έχουν βρει τρόπους να επιδείξουν ενδυματολογική αλληλεγγύη προς την Ουκρανία στο παρελθόν. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλίας της για την ΕΕ, η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επέλεξε να ντυθεί στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας, όπως επίσης και πολλές από τις γυναίκες επιτρόπους της ΕΕ.

Το σημείωμα δεν έδινε περαιτέρω εξηγήσεις για την απαγόρευση των έντονων χρωμάτων στην συγκεκριμένη περίσταση, αλλά διπλωμάτες της ΕΕ δήλωσαν στο Politico πως το dress code είναι σύμφωνο με τις προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε οι εικόνες να μην υπερβάλλουν και να παραμείνουν συνεπείς με το πολιτικό μήνυμα. Εξάλλου, η ΕΕ μπορεί να χρειαστεί και να απογοητεύσει την Ουκρανία σε ακανθώδη ζητήματα, όπως η επιθυμία της να ενταχθεί γρήγορα στο μπλοκ. Παράλληλα, δεν θα υπάρξουν και πολλές ευκαιρίες για αλλαγές στο ντύσιμο κατά τη διάρκειας της επικείμενης συνόδου κορυφής ΕΕ -Ουκρανίας – πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Κίεβο με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να έχει ήδη καταφτάσει – απλά δεν υπάρχει χρόνος ή χώρος.



Μια άλλη λοιπόν σημείωση στο υπόμνημα, ανέφερε: «Ζητείται να ταξιδέψουμε με ελαφρύ εξοπλισμό (σακίδιο πλάτη ή κάτι αντίστοιχο), αποφεύγοντας την βαλίτσα, εάν είναι δυνατόν» και προσθέτει: «Δεδομένου ότι ο ακριβής χρόνος ταξιδιού είναι αδύνατο να προβλεφθεί, καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι να μεταβούμε κατευθείαν από το τρένο στις συναντήσεις κατά την άφιξη, σε περίπτωση που χρειαστεί». Ως μια πρακτική συμβουλή – δεδομένου ότι είναι χειμώνας – οι ταξιδιώτες ενημερώθηκαν επίσης δεν «συνιστάται η χρήση άνετων παπουτσιών και επίσης ένα ζεστό μπουφάν/παλτό».

Ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι αξιωματούχοι της ΕΕ είναι η άνεση του ταξιδιού. «Στο τρένο θα διανεμηθούν κουτιά με κρύα τρόφιμα, αλλά παρακαλούμε να είστε προετοιμασμένοι για βασικές προμήθειες» προειδοποιεί το υπόμνημα, σύμφωνα με το Politico. Παράλληλα, και το ίδιο το τρένο θα είναι ένα θέμα. Σύμφωνα με το Politico, απέχει πολύ από το άνετο κουπέ που είχε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο περσινό του ταξίδι στην Ουκρανία. «Θα υπάρχουν ατομικοί καναπέδες ύπνου με μία κοινόχρηστη τουαλέτα σε κάθε βαγόνι, χωρίς μπάνια».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιε έκανε μια ανάρτηση στο Twitter, τονίζοντας πως «Είναι ωραίο που επιστρέφω στο Κίεβο, για τέταρτη φορά μετά την εισβολή της Ρωσίας, και αυτή τη φορά μαζί με την ομάδα μου των επιτρόπων. Είμαστε εδώ μαζί για να δείξουμε ότι η ΕΕ βρίσκεται σθεναρά στο πλευρό της Ουκρανίας. Και για να εμβαθύνουμε περαιτέρω τη στήριξη και τη συνεργασία μας».

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.

This time, with my team of Commissioners.

We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.

And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023