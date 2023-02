Χάπι Μερκ – μεταλλάξεις κορονοϊού: Το φάρμακο δημιουργεί νέες παραλλαγές, λένε οι ειδικοί

Το χάπι της Merck για τον κορονοϊό προκαλεί νέες μεταλλάξεις σε ορισμένους ασθενείς, σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάζει το Bloomberg. Ορισμένοι ερευνητές ανησυχούν ότι το φάρμακο μπορεί να δημιουργήσει πιο μεταδοτικές ή απειλητικές για την υγεία παραλλαγές του κορονοϊού. Μεταλλάξεις που σχετίζονται με τη χρήση του χαπιού Lagevrio της Merck έχουν εντοπιστεί σε δείγματα ιού που ελήφθησαν από δεκάδες ασθενείς, σύμφωνα με το προσχέδιο μιας μελέτης που διενήργησαν ερευνητές στις ΗΠΑ και στο Ινστιτούτο Francis Crick, στο Imperial College του Λονδίνου και σε άλλα ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι μεταλλάξεις του ιού που συνδέονται με το χάπι προς το παρόν δεν έχουν αποδειχθεί πιο επιθετικές προς το ανοσοποιητικό σύστημα ή θανατηφόρες, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στον ιστότοπο medRxiv. Αλλά η ύπαρξή τους υπογραμμίζει, σύμφωνα με ορισμένους επιστήμονες, τους πιθανούς κινδύνους στην ευρύτερη χρήση του φαρμάκου, το οποίο έλαβε πρόσφατα έγκριση στην Κίνα. Το Lagevrio λειτουργεί δημιουργώντας μεταλλάξεις στο γονιδίωμα του κορονοϊού, οι οποίες εμποδίζουν την αναπαραγωγή του ιού στο σώμα, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια.

Merck’s Covid pill is giving rise to new mutations of the virus, some of which are already spreading, a new study says https://t.co/UtzeAwVzH7

— Bloomberg (@business) February 1, 2023