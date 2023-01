Πακιστάν έκρηξη – τζαμί: Τραγωδία από τη βομβιστική επίθεση στην Πεσάβαρ

Ο απολογισμός των θυμάτων της επίθεσης βομβιστή-καμικάζι με στόχο το αρχηγείο της αστυνομίας στην Πεσάβαρ του Πακιστάν αυξήθηκε περαιτέρω, φθάνοντας τους τουλάχιστον 89 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι αρχές, αφήνοντας να εννοηθεί πως μπορεί να γίνει ακόμη πιο βαρύς. «Τουλάχιστον 89 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε ο Αγιάζ Χαν, εκπρόσωπος της αστυνομίας στην πόλη αυτή του βορειοδυτικού Πακιστάν, στο Γερμανικό Πρακτορείο. Συνολικά 221 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν έγινε η έκρηξη σε γεμάτο πιστούς ισλαμικό τέμενος μέσα στο αρχηγείο της αστυνομίας, σε αυστηρά φυλασσόμενη περιοχή της πόλης, κάπου πενήντα χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Τουλάχιστον 10 από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον Μουχάμαντ Άσιμ Χαν, εκπρόσωπο του νοσοκομείου Lady Reading της Πεσάβαρ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανασύρθηκαν ακόμη δέκα πτώματα από τα συντρίμμια του χώρου λατρείας, όπου η οροφή και τοίχος κατέρρευσαν εξαιτίας της έκρηξης. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, τα θύματα «ήταν αστυνομικοί», επιβεβαίωσε ο κ. Χαν. Η επίθεση, την ώρα της μεσημβρινής προσευχής, είναι από τις πιο πολύνεκρες των τελευταίων ετών στο Πακιστάν. Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί πώς παραβιάστηκαν τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας του χώρου, όπου έχουν την έδρα τους στην περιοχή πράκτορες διαφόρων υπηρεσιών πληροφοριών.

A suicide bombing ripped through a crowded mosque during prayer in the northwestern Pakistani city of Peshawar killing several worshippers, officials said. No one has claimed responsibility for the attack https://t.co/mYETdWsWlo pic.twitter.com/VnvS2N0F95

Extremely disturbing and painful visuals from Peshawar. Once again the city is bleeding and a mosque has been targeted. Condolences to the families of all affected 🙏🏼 pic.twitter.com/jTwhRyb4yb

— Ujala Abrar (@Ujala_abrar) January 31, 2023