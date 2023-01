Η στιγμή που ουκρανικός πύραυλος πλήττει Ρώσους στρατιώτες

Ουκρανός αξιωματούχος έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τη στιγμή που οι ουκρανικές δυνάμεις εξαφάνισαν μία μονάδα Ρώσων στρατιωτών που βρισκόταν στην ανατολική πλευρά της Ουκρανίας. Το βίντεο δείχνει την ομάδα των Ρώσων στρατιωτών να περπατούν μέσα από ένα χωράφι. Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, πολλοί από τους στρατιώτες σκοτώνονται και άλλοι τραυματίζονται σοβαρά όταν ουκρανικά στρατεύματα εκτόξευσαν μια σειρά πυραύλων κατά της ομάδας. Ο Ουκρανός αξιωματικός Anatoly Shtefan, ο οποίος μοιράστηκε το βίντεο, έγραψε στο Twitter: «Όποιος έρχεται στη γη μας με σπαθί, θα πεθάνει από το σπαθί».. Στο βίντεο, Ρώσοι στρατιώτες φαίνονται να τρέχουν σε όλο το πεδίο για να βοηθήσουν όσους χτυπήθηκαν από το χτύπημα του πυραύλου.

Αλλά λίγες στιγμές αργότερα, χτυπιούνται από μια δεύτερη έκρηξη καθώς μετέφεραν τους τραυματισμένους στρατιώτες στο πεδίο. Τα εναπομείναντα ρωσικά στρατεύματα άρχισαν να τρέχουν σε όλο το χωράφι – προσπαθώντας να βρουν κάλυψη κάτω από τα δέντρα – πριν χτυπηθούν από τρίτο πύραυλο. Στη συνέχεια, πλάνα τους δείχνουν να κείτονται νεκροί στο χωράφι, το οποίο είναι σημαδεμένο από τα χτυπήματα των πυραύλων. Το πιο πρόσφατο βίντεο έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την εξάλειψη περισσότερων από 100 Ρώσων στρατιωτών σε μία επίθεση πυραύλων.

"Whoever comes to our land with a sword will die by the sword."

Qualitative work of the military of Ukraine in the eastern direction.#russiaukrainewar #ukrainerussiawar #ukrainerussianwar #ukrainewar #war #украина #україна pic.twitter.com/24jDCtju1L

