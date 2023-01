Ουκρανός ποδοσφαιριστής ζήτησε συγνώμη επειδή χαιρέτισε Ρώσο αντίπαλό του

Ο Ουκρανός διεθνής μεσοεπιθετικός της Μαρσέιγ Ρουσλάν Μαλινόφσκι ζήτησε συγνώμη από τους συμπατριώτες του που προσβλήθηκαν επειδή χαιρέτισε έναν Ρώσο αντίπαλό του. Ο Μαλινόφσκι που πρόσφατα πήγε στην ομάδα της Μασσαλίας ως δανεικός από την Αταλάντα, το περασμένο Σάββατο (28/1) μετά το τέλος του αγώνα της Μαρσέιγ με τη Μονακό για την Ligue 1 (1-1) στο «Βελοντρόμ» χαιρέτισε τον Ρώσο ποδοσφαιριστή Αλεκσάντρ Γκολόβιν των «μονεγάσκων». Η κίνησή του προκάλεσε τις αντιδράσεις των συμπατριωτών του που μέσω των social media του επιτέθηκαν, ενώ ορισμένοι ζήτησαν να μην φορέσει ξανά τη φανέλα της εθνικής Ουκρανίας. Ο Μαλινόφσκι έχει αγωνιστεί 51 φορές με το εθνόσημο κι έχει σημειώσει επτά γκολ. Μετά την κατακραυγή των προηγούμενων 24ωρων, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής με μήνυμά του στο Instagram επιχείρησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του, ζητώντας συγνώμη αρχικά.

«Θέλω να ζητήσω συγνώμη από όλους τους Ουκρανούς για την αντίδρασή μου στην κίνηση του ποδοσφαιριστή της Μονακό», έγραψε ο Μαλινόφσκι και συνέχισε: «Αντιλαμβάνομαι πως θα έπρεπε να τον είχα αποφύγει, αλλά έτυχε να έρθει προς το μέρος μου και είπε “γεια”. Μετά το τέλος του αγώνα, όπως συνηθίζεται, όλοι ποδοσφαιριστές δίνουν τα χέρια μεταξύ τους και έτσι έκανα και εγώ, εντελώς μηχανικά. Καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι αυτό για όλους εσάς αυτή την στιγμή, αλλά όλες αυτές οι προσβολές για μια στιγμή αδυναμίας, ενώ περνάμε όσα περνάμε ως Ουκρανοί και ως χώρα από την αρχή του πολέμου… Με κάνει να αμφιβάλλω για το πόσο ειλικρινείς είστε όταν μου στέλνετε λόγια υποστήριξης. Αν ήταν ένα ατομικό άθλημα δεν θα έπαιζα καν εναντίον ενός Ρώσου αντιπάλου, καθώς υποστηρίζω πλήρως τον αποκλεισμό των Ρώσων αθλητών από τις διεθνείς διοργανώσεις». Ο Μαλινόφσκι την περασμένη σεζόν ήταν συμπαίκτης στην Αταλάντα με τον Αλεκσέι Μίραντσουκ, Ρώσο διεθνή ποδοσφαιριστή, αλλά οι συμπατριώτες του δεν είχαν αντιδράσει στο γεγονός πως έπαιζε με έναν Ρώσο μαζί.

🇷🇺🇺🇦

Malinovskiy had to publicly apologize after greeting Aleksandr Golovin Saturday…#OMASM #Golovin #malinovskyi pic.twitter.com/8i7OaCPh0y

— Russian Footbik (@RussianFootbik) January 30, 2023