Πάμελα Άντερσον – γάμοι: Πρώην σύζυγος της ηθοποιού θα της «αφήσει» 10 εκατ. δολάρια

Η Πάμελα Άντεσρον απασχολεί ιδιαίτερα τον ξένο Τύπο αυτές τις μέρες, με το βιογραφικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή της να φέρνει τη μία αποκάλυψη μετά την άλλη για την ερωτική της ζωή. Το sex symbol των προηγούμενων δεκαετιών, έχει κάνει αρκετούς γάμους, αλλά αυτός με τον Τζον Πίτερς συζητήθηκε περισσότερο από όλους, αφού διήρκησε μόλις 12 ημέρες. Παρά τον σύντομο έγγαμο βίο τους, ο Αμερικανός παραγωγός ταινιών τρέφει μεγάλη αγάπη στην Άντερσον. Γι΄αυτό και δεν θα την ξεχάσει όταν έρθει η ώρα να συντάξει τη διαθήκη του.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο 4ος σύζυγος της Πάμελα Άντερσον σκοπεύει να της αφήσει ένα ποσό, για να την εξασφαλίσει. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε στο Variety : «Θα αγαπώ πάντα την Πάμελα, πάντα είναι στην καρδιά μου. Στην πραγματικότητα, της άφησα 10 εκατομμύρια δολάρια στη διαθήκη μου. Και δεν το ξέρει καν αυτό. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Απλώς το λέω για πρώτη φορά. Μάλλον δεν θα έπρεπε να το πω. Άρα αυτό είναι για εκείνη, είτε το χρειάζεται είτε όχι» τόνισε τέλος. Ο παραγωγός των επιτυχιών «Batman» και «A Star is Born» δεν υπήρξε ποτέ νόμιμος σύζυγος της Άντερσον λόγω της μη υποβολής των απαραίτητων εγγράφων.

Pamela Anderson's ex-husband Jon Peters to leave her $10m in will 'whether she needs it or not' https://t.co/BmPMtB3A0A

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 28, 2023