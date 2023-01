Όπλα στην Ουκρανία: Η Δύση θα παραδώσει εκατοντάδες τανκς – Συναγερμός για την επέτειο της εισβολής

Πάνω από 300 άρματα μάχης θα προσφέρουν οι χώρες της Δύσης στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον πρεσβευτή της χώρας στη Γαλλία, την ώρα που στο Κίεβο ετοιμάζονται για νέα ρωσική επίθεση περί τα τέλη Φεβρουαρίου. «Μέχρι σήμερα πολλές χώρες έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τη δέσμευσή τους να παραδώσουν 321 βαρέα άρματα μάχης στην Ουκρανία», δήλωσε ο Βαντίμ Ομελτσένκο στο γαλλικό δίκτυο BFMTV, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες αναφορικά με τον τύπο των τανκς και ποια κράτη θα τα στείλουν στο Κίεβο. Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν αυτή την εβδομάδα να παραδώσουν 31 άρματα μάχης M1 Abrams στην Ουκρανία και η Γερμανία συμφώνησε να στείλει 14 Leopard 2 A6. Η Βρετανία έταξε στον Βολόντιμιρ Ζελένσκι 14 τανκς Challenger 2, ενώ η Πολωνία ζήτησε την έγκριση του Βερολίνου για να επανεξαγάγει κάποια απ’ τα δικά της, γερμανικής κατασκευής Leopard 2 στην Ουκρανία.

Παραμένει ασαφές πότε θα φθάσουν τα τανκς αυτά στην Ουκρανία. Ο Ομελτσένκο είπε ότι οι ημερομηνίες παράδοσης ποικίλου ανάλογα με τον τύπο και την χώρα προέλευσης των αρμάτων μάχης και το χρονοδιάγραμμα θα καθοριστεί στον επόμενο γύρο των διαβουλεύσεων της Ουκρανίας με δυτικές χώρες. Ωστόσο, απηχώντας τη δραματική έκκληση του Ζελένσκι, που είχε καλέσει προηγουμένως τη Δύση να παράσχει στη χώρα του βαρύ οπλισμό, που σύμφωνα με ειδικούς, θα μπορούσε να αλλάξει τη ροή του πολέμου, ο Ομελτσένκο είπε ότι η Ουκρανία χρειάζεται τη βοήθεια «το συντομότερο δυνατό». «Αν είναι να περιμένουμε μέχρι τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο, τότε θα είναι πολύ αργά», τόνισε.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν προειδοποιήσει ότι δίνουν μια μάχη με τον χρόνο και το επανέλαβε το βράδυ της Παρασκευής ο γραμματέας του εθνικού συμβουλίου άμυνας και ασφάλειας της χώρας, Ολεξίι Ντανίλοφ σημειώνοντας ότι πιθανώς η Ρωσία «προετοιμάζεται για μέγιστη δράση» μέχρι την πρώτη επέτειο της εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου. «Πιστεύουν ότι μέχρι την επέτειο θα πρέπει να έχουν πετύχει κάποια πράγματα.

Δεν είναι μυστικό ότι προετοιμάζονται για νέο κύμα επιθέσεων μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου, όπως λένε», δήλωσε στο Radio Svoboda. Ο Ουκρανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η Ρωσία έχει μια «αποστολή» για τις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία κι ότι ο ρωσικός στρατός προσπαθεί εδώ και μία εβδομάδα να καταμετρήσει τις αμυντικές δυνατότητες των δυνάμεων του Κιέβου στην περιοχή της Ζαπορίζια. «Υπάρχει μια συγκεκριμένη συγκέντρωση στρατιωτών. Το γνωρίζουμε αυτό, καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει ως προς το θέμα αυτό στη Ρωσική Ομοσπονδία», σημείωσε.

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) στην τελευταία ενημέρωσή του για τις εξελίξεις στα μέτωπα της Ουκρανίας αναφέρει στο ρεπορτάζ του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο πηγές από το Κρεμλίνο ανέφεραν ότι η Ρωσία ετοιμάζει νέο κύμα επιθέσεων τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο. Η δεξαμενή σκέψης, που εδρεύει στις ΗΠΑ, σημειώνει: «Ρώσοι αξιωματούχοι, σύμβουλοι του Κρεμλίνου και άλλα άτομα που έχουν γνώση του θέματος και μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν φέρονται να είπαν στο Bloomberg ότι ο Πούτιν ετοιμάζει νέα μεγάλη επίθεση».

Ο Ρώσος πρόεδρος «πιστεύει ότι η ανοχή στη χώρα του να αποδεχθεί θύματα θα της επιτρέψει να κερδίσει μακροπρόθεσμα τον πόλεμο παρά τις έως τώρα ρωσικές αποτυχίες». Το ISW πρόσθεσε ότι το ρεπορτάζ του Bloomberg συνάδει με τις δικές του εκτιμήσεις και την πρόβλεψη ότι «το Κρεμλίνο πιθανώς προετοιμάζει μια αποφασιστική στρατηγική κίνηση – το πιθανότερο στο Λουχάνσκ – το επόμενο εξάμηνο», σε μια προσπάθεια «να ανακτήσει την πρωτοβουλία και να τερματίσει το σερί των επιχειρησιακών επιτυχιών της Ουκρανίας».

