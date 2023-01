Μέμφις θάνατος Αφροαμερικανού: Σοκ από το βίντεο ξυλοδαρμού από αστυνομικούς

Σάλο προκαλεί στις ΗΠΑ το περιεχόμενο των βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές του Μέμφις του Τενεσί και καταγράφουν τον άγριο ξυλοδαρμό του αφροαμερικανού Τάιρ Νίκολς από αστυνομικούς, που κατέληξε στον θάνατό του. Ο 29χρονος Νίκολς, πατέρας ενός παιδιού, υπέκυψε στα τραύματά του τρεις μέρες μετά τον ξυλοδαρμό του από πέντε αφροαμερικανούς αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του στις 7 Ιανουαρίου για απλή παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στο Μέμφις (Τενεσί) την 7η Ιανουαρίου, Ένα 24ωρο πριν τη δημοσιοποίηση των βίντεο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εις βάρος των πέντε αφροαμερικανών αστυνομικών, που είχαν απολυθεί πριν από μία εβδομάδα, για τον θάνατο του Νίκολς.

Τα βίντεο, που προέρχονται κυρίως από τις προσαρμοσμένες στις στολές τους κάμερες, δείχνουν τους αστυνομικούς να ξυλοφορτώνουν επί τρία λεπτά τον Νίκολς ενώ τον βρίζουν. Περιγράφοντας τα βίντεο στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, η αρχηγός της αστυνομίας του Μέμφις, Cerelyn Davis, είπε: «Θα δείτε πράξεις που αψηφούν την ανθρωπιά». Σε ένα από τα βίντεο, οι αστυνομικοί φαίνονται να φωνάζουν και να σέρνουν τον Νίκολς από το αυτοκίνητό του, αφού τον σταμάτησαν για έλεγχα. Ο αφροαμερικανός ακούγεται να φωνάζει: «Δεν έκανα τίποτα». Στη συνέχεια οι αστυνομικοί τον αναγκάζουν να πέσει στο έδαφος. Ένας εξ’ αυτών φωνάζει: «Βάλε τα χέρια σου πίσω από την πλάτη σου προτού σε ξυλοφορτώσω γ@μ…»

«Το παρατραβάτε αυτή τη στιγμή», φωνάζει ο Νίκολς δυνατά στους αστυνομικούς. «Απλώς προσπαθώ να πάω σπίτι». «Σταματήστε, δεν αντιστέκομαι», φωνάζει λίγες στιγμές αργότερα προτού ξεγλιστρήσει και το βάλει στα πόδια. Ένας αστυνομικός προφανώς του ρίχνει με Taser.

Προσοχή! Οι εικόνες στο βίντεο είναι σκληρές!

Ένα άλλο βίντεο δείχνει τους αστυνομικούς να προλαβαίνουν τον αφροαμερικανό. Ένας εξ αυτών του ρίχνει σπρέι πιπεριού. Καθηλωμένος στο έδαφος, ο Νίκολς φαίνεται να δέχεται μπουνιές και κλωτσιές. Ενώ πάλευε με τους αστυνομικούς ο 29χρονος ούρλιαζε επανειλημμένα: «Μαμά!» Η μητέρα του είπε ότι ο Νίκολς απείχε μόλις 70 μέτρα από το σπίτι. Ο εισαγγελέας Στιβ Μάλροι, που ζήτησε την καταδίκη των αστυνομικών, είπε νωρίτερα ότι είχαν σταματήσει τον Νίκολς για επικίνδυνη οδήγηση.

The brutality of these Memphis cops toward #TyreNichols is inexcusable! We must reject this institutionalized police culture. We cannot tolerate this abuse! #CallOutTheCulture pic.twitter.com/FQb10Uf0Uq — Ben Crump (@AttorneyCrump) January 28, 2023

«Αγανακτισμένος» ο Μπάιντεν με την ωμή βία κατά του 29χρονου αφροαμερικανού

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τόνισε πώς «αγανάκτησε» και «πόνεσε βαθιά» βλέποντας το «φρικιαστικό» βίντεο της βίαιης σύλληψης του 29χρονου αφροαμερικανού. «Οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα απόψε θα προκαλέσουν αγανάκτηση στον πληθυσμό, κι υπάρχει λόγος», αναγνώρισε ο Μπάιντεν στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο, όμως συμπλήρωσε πως είναι απαραίτητο οι διαδηλώσεις που θα γίνουν να είναι «ειρηνικές». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε το Κογκρέσο να εγκρίνει τον «νόμο Τζορτζ Φλόιντ», με στόχο την αντιμετώπιση της κακής συμπεριφοράς και της υπερβολικής χρήσης βίας από την αστυνομία. Ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Μέρικ Γκάρλαντ, ανακοίνωσε την Παρασκευή τη διεξαγωγή ομοσπονδιακής έρευνας για τον θάνατο του Νίκολς.

Ποιος ήταν ο Τάιρ Νίκολς

Η οικογένεια και οι φίλοι του Νίκολς περιέγραψαν τον αδικοχαμένο Αφροαμερικανό ως έναν ευγενικό, καταξιωμένο skateboarder με δημιουργικό μάτι. Εργαζόμενος στη FedEx ο Νίκολς είχε γραφτεί πρόσφατα σε μάθημα φωτογραφίας. Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κοινοποίησαν ένα βίντεο που είχε αναρτήσει ο δικηγόρος του, το οποίο τον έδειχνε να κάνει skateboard, αντί να μεταδώσουν τα βίντεο του ξυλοδαρμού του από την αστυνομία. Ο Νίκολς είχε μεγαλώσει στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια. Μετακόμισε στην περιοχή του Μέμφις πριν την πανδημία της Covid-19 και ζούσε εκεί με τη μητέρα και τον πατριό του.

Οργή και αγανάκτηση στο Μέμφις – Διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ

«Αντίδραση» και «πράξεις»: περίπου πενήντα διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες Παρασκευή το βράδυ στο Μέμφις, στην πολιτεία Τενεσί (νότια), για να απαιτήσουν δικαιοσύνη, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο από τη βίαιη σύλληψη του Τάιρ Νίκολς. «Τι θα κάνετε», φώναζε διαδηλώτρια με τηλεβόα στο «πάρκο των μαρτύρων», στο κέντρο του Μέμφις, απευθυνόμενη στην αρχηγό της αστυνομίας της πόλης ενώ διαδηλώσεις ξέσπασαν και σε πολλές ακόμη πόλεις των ΗΠΑ. Μετά τις 18:00 (τοπική ώρα, μετά τις 02:00 ώρα Ελλάδας), μερικές δεκάδες διαδηλωτές φώναζαν «χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει ειρήνη». Έκλεισαν οδικό άξονα του Μέμφις , προκαλώντας μποτιλιάρισμα.«Αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ απόψε επειδή η οικογένεια (του Τάιρ Νίκολς) μας κάλεσε αν διαδηλώσουμε, να διαδηλώσουμε ειρηνικά», είπε ο Ελ Τζέι Έιμπραχαμ, ακτιβιστής.

My heart goes out to Tyre Nichols’ family and to Americans in Memphis and across the country who are grieving this tremendously painful loss. There are no words to describe the heartbreak and grief of losing a beloved child and young father.⁰⁰Here's my full statement. pic.twitter.com/ghROhSGtao — President Biden (@POTUS) January 28, 2023

«Ανοίξτε τα μάτια»

Η πορεία συνεχίστηκε σε γέφυρα που ενώνει τις δυο όχθες του ποταμού Μισισιπή και έκλεισε την κυκλοφορία στις τέσσερις λωρίδες. Για τον Ντέιβιντ Σταξ, κάτοικο του Μέμφις που πήγε να διαδηλώσει, ο θάνατος του Τάιρ Νίκολς «πρέπει να ενώσει τους πάντες, να ανοίξει τα μάτια» των αφροαμερικανών. Δεν ήταν όλοι οι διαδηλωτές από το Μέμφις, ορισμένοι πήγαν στην πόλη από κοντινές πολιτείες, ενόψει της δημοσιοποίησης του βίντεο. Για τη Μόνικα Τζόνσον, 24χρονη ακτιβίστρια που πήγε εκεί από την Ατλάντα, αυτό που είναι σημαντικό τώρα είναι η αστυνομία «να λογοδοτήσει» και να καταδικαστούν όλοι οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν.

This is who Tyre Nichols was — a talented and dedicated skateboarder with SO much life left to live… He didn’t deserve to be tragically taken from his family and community! We will continue to fight for accountability for you Tyre! #JusticeForTyreNichols pic.twitter.com/hYwMnRRZEA — Ben Crump (@AttorneyCrump) January 23, 2023

«Απαιτούμε να διαλυθεί η μονάδα Scorpion», πρώην μέλη της οποίας ήταν η αστυνομικοί που ξυλοκόπησαν τον Τάιρ Νίκολς, πρόσθεσε. Παρά το ότι οι αρχές φοβούνταν ταραχές μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η κατάσταση στο κέντρο του Μέμφις παρέμενε ήρεμη το βράδυ και τα καταστήματα ήταν ανοικτά.

"You put on a uniform, and what you think they are brothers? No, they are the slave patrol." – Chivona Newsome speaking at Union Square protest in New York City Following release of #TyreeNichols #TyreNichols tapes Video by Ken Lopez (FNTV https://t.co/MKhP0GoHyj) pic.twitter.com/2SAdiEt18w — Oliya Scootercaster 📽️ (@ScooterCasterNY) January 28, 2023

«Φόβος» για επεισόδια

Χθες το πρωί, υπήρχαν αστυνομικοί που έκαναν περιπολίες, κάποιοι έφιπποι, όμως ήταν βασικά τουρίστες αυτοί που έβλεπε κανείς στους δρόμους της παγκόσμιας πρωτεύουσας των μπλουζ. Ο Ρόμπερτ Γουότερς, αφροαμερικανός μουσικός, πήγε στο Μέμφις για να συμμετάσχει σε διαγωνισμό μπλουζ. Αλλά καθώς υπήρχαν εκτιμήσεις πως θα ξεσπούσαν επεισόδια, ο 67χρονος απόστρατος αποφάσισε να φύγει προτού δοθεί στη δημοσιότητα το βίντεο. «Στις μέρες μας έχεις δικαίωμα να νομίζεις πως δεν μπορούν να γίνονται πράγματα σαν αυτό», είπε αναφερόμενος στον βάρβαρο ξυλοδαρμό του Τάιρ Νίκολς. «Είμαι μαύρος στην Αμερική. Κι αυτός ο φόβος είναι κάτι με το οποίο μεγαλώσαμε κι εγώ και ο γιος μου», πρόσθεσε.

Το γεγονός πως οι αστυνομικοί που ενέχονται ήταν όλοι μαύροι τον «πληγώνει», είναι «μεγάλη απογοήτευση», πρόσθεσε. «Αυτό δείχνει πως όλοι μπορούν να πέσουν στην παγίδα της δίψας για εξουσία», σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Γουότερς, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Τάιρ Νίκολς «δεν θα έπρεπε» να έχει πεθάνει έτσι, «τελεία», πρόσθεσε.