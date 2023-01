Ιερουσαλήμ – επίθεση με πυρά: Νέα εχθρική ενέργεια μετά το μακελειό σε συναγωγή

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε πιθανολογούμενη επίθεση με πυρά κοντά στην Παλαιά Πόλη της Ιερουσαλήμ. Αυτό ανακοίνωσαν η υπηρεσία πρώτων βοηθειών του Ισραήλ και μετέδωσε ο Στρατιωτικός Ραδιοσταθμός του Ισραήλ. Το περιστατικό σημειώνεται μία ημέρα μετά την επίθεση από ένοπλο Παλαιστίνιο, ο οποίος άνοιξε πυρ σκοτώνοντας 7 ανθρώπους κοντά σε συναγωγή στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ. Όπως ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία, σαράντα δύο άνθρωποι συνελήφθησαν για ανάκριση μετά τη φονική επίθεση.

Χθες το βράδυ, 21χρονος Παλαιστίνιος άνοιξε πυρ και σκότωσε 7 ανθρώπους κοντά σε συναγωγή στην Ανατολική Ιερουσαλήμ στη διάρκεια της προσευχής του Σαββάτου, προτού να πέσει και ο ίδιος νεκρός από πυρά αστυνομικών μετά την καταδίωξή του. “Η αστυνομία συνέλαβε 42 υπόπτους για να τους ανακρίνει, ορισμένοι ανήκουν στην οικογένεια του τρομοκράτη”, διευκρίνισε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Άλλοι μεταξύ των υπόπτων που συνελήφθησαν κατοικούν στην ίδια συνοικία με τον δράστη στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, πρόσθεσε.

After the terror attack last night on a synagogue in Jerusalem, today another terror attack in the city of david. Two are in critical condition pic.twitter.com/qshfClomFR

