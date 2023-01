Γλυπτά Παρθενώνα – επιστροφή: Αμετακίνητο το βρετανικό υπ. Πολιτισμού

Στη διευκρίνιση ότι το υπουργείο Πολιτισμού της Βρετανίας συζητά για τα Γλυπτά του Παρθενώνα μόνο στο πλαίσιο των επίσημων συνεδριάσεων της UNESCO προχώρησε ο υφυπουργός Πολιτισμού, Στιούαρτ Άντριου, στη σκιά των δημοσιευμάτων για συνομιλίες ανάμεσα σε Αθήνα και Λονδίνο για το θέμα. «Οι μόνες συζητήσεις που έχει κάνει το υπουργείο επί του ζητήματος των Γλυπτών του Παρθενώνα συμβαίνουν εντός των επισήμων συναντήσεων της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Προώθηση της Επιστροφής Πολιτιστικής Ιδιοκτησίας στην UNESCO». είπε ο κ. Άντριου.

Ο υφυπουργός υπενθύμισε ότι η τελευταία συζήτηση στην οποία συμμετείχαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι έγινε το Μάιο του 2022. Στον βρετανό υφυπουργό Πολιτισμού είχε υποβάλει ερώτηση ο βουλευτής των Συντηρητικών, Μάθιου Όφορντ, ζητώντας να μάθει αν και ποιες συνομιλίες έχει κάνει το βρετανικό υπουργείο Πολιτισμού την τελευταία διετία με το Βρετανικό Μουσείο, με τον επιχειρηματία και ιδρυτή της οργάνωσης Parthenon Project Γιάννη Λέφα και άλλα εμπλεκόμενα μέρη.

These 2,500-year-old Parthenon sculptures might be moving back to Greece, reports suggest an agreement to move them from the British Museum is on the cards pic.twitter.com/VNwo4NI44t

— Reuters (@Reuters) January 26, 2023