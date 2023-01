Δολοφονία Αφροαμερικανού – Μέμφις: «Αφήστε με να πάω σπίτι» έλεγε ο Τάιαρ Νίκολς

Σοκ έχει προκαλέσει σε παγκόσμιο επίπεδο ο βίαιος θάνατος του Αφροαμερικανού, Τάιαρ Νίκολς κατά τη διάρκεια της σύλληψής του στο Μέμφις, από πέντε αστυνομικούς του Μέμφις στο Τένεσι των ΗΠΑ. Χιλιάδες Αμερικανοί πλημμύρισαν τους δρόμους και τις πλατείες της χώρας, σε διαδηλώσεις στη μνήμη του 29χρονου με τον πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, να «στέκεται στο πλευρό τους» και να τονίζει πως «αγανάκτησε» και «πόνεσε βαθιά» βλέποντας το «φρικιαστικό» βίντεο της βίαιης σύλληψης του Αφροαμερικανού. Οι εικόνες αλλά και οι κραυγές του Νίκολς, που φώναζε τη μητέρα του, κατά τη διάρκεια της δολοφονίας του, σοκάρουν.

Σύμφωνα με το CNNi, οι Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τρία βίντεο από κάμερες που φορούσαν οι αστυνομικοί και ένα κάμερα της αστυνομίας, που ήταν τοποθετημένη σε στύλο. Τα πλάνα αποκαλύπτουν ότι το περιστατικό ξεκίνησε στις 20:24 της 7ης Ιανουαρίου, όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον Νίκολς, ενώ ολοκληρώνονται στις 21:02 -την ώρα που καταφθάνει στο σημείο ασθενοφόρο για να μεταφέρει τον 29χρονο στο νοσοκομείο. Στα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο 29χρονος δεν φαίνεται να αντιστέκεται στους αστυνομικούς.

20:24: Κάμερα που φορούσε αστυνομικός δείχνει την πρώτη επαφή τους με τον Νίκολς. Αρκετοί αστυνομικοί πλησιάζουν το όχημά του, τραβώντας τα όπλα τους, και τού φωνάζουν να βγει από το αυτοκίνητο. Μάλιστα, ένας εκ των αστυνομικών απειλεί τον 29χρονο ότι θα του τινάξει το μυαλό στον αέρα. Οι αστυνομικοί τραβούν τον Νίκολς στο έδαφος, φωνάζοντας και απειλώντας ότι θα τον χτυπήσουν με όπλα τέιζερ.

20:25: Ένας αστυνομικός ρίχνει σπρέι πιπεριού στο πρόσωπο του Νίκολς. Ο 29χρονος σηκώνεται όρθιος και αρχίζει να τρέχει από το σημείο. Ένας άλλος αστυνομικός επιχειρεί να τον χτυπήσει με τέιζερ, ωστόσο δεν στόχο. Επτά λεπτά αργότερα, μια ομάδα αστυνομικών λένε μέσω του ασυρμάτου ότι βλέπουν τον Νίκολς και πως αρχίζουν να τον καταδιώκουν.

20:32: Κάμερα που φοράει αστυνομικός δείχνει δύο συναδέλφους του να έχουν πέσει πάνω από το Νίκολς. Ο νεαρός προσπαθεί να μιλήσει αλλά ένας αστυνομικός του λέει να σκάσει. Αστυνομικοί συνεχίζουν να χτυπούν και να ρίχνουν σπρέι πιπεριού στον Νίκολς, ο οποίος προσπαθεί να τους απωθήσει. Τού φωνάζουν να τους δώσει τα χέρια του. «Μαμά» φωνάζει ξανά και ξανά ο 29χρονος.

Police Body Cam Footage of the deadly beating of Tyre Nichols released. This is a long watch. There may be more footage that I have not been able to access. I do not know the details.

**warning** Graphic and unsettling pic.twitter.com/TLj3WSZ1AF

— 𝔾𝕒𝕣𝕪 𝔾𝕣𝕦𝕓𝕓 (@LibertySonMedia) January 28, 2023