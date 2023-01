Αρκούδα στον Άρη: Τι κάνει εκεί ο…. Πάντινγκτον;

Το γύρο του Διαδικτύου κάνει μια δορυφορική φωτογραφία από τον Άρη, που δείχνει κάτι που θυμίζει πρόσωπο αρκούδας στην επιφάνειά του! Τη φωτογραφία έδωσαν στη δημοσιότητα ερευνητές της NASA και ελήφθη από απόσταση 251 χλμ. από την επιφάνεια του Άρη στις 12 Δεκεμβρίου του 2022 από την κάμερα HiRISE ( High-Resolution Imaging Science Experiment) του δορυφόρου Mars Reconnaissance Orbiter της αμερικανικής υπηρεσίας διαστήματος.

It's a Mars bear 😆

Image resembling Paddington Bear is seen on the surface of the Red Planet taken by a #NASA orbiter using a very powerful HiRISE camera.

They said it could be a buried impact crater, volcanic or a mud vent. pic.twitter.com/WAlUcvcpCd

