Κορυφαίοι ποδοσφαιριστές 2022: Στην «κορυφή» ο Λιονέλ Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι αναδείχθηκε ο καλύτερος παίκτης της χρονιάς 2022 από την εφημερίδα «The Guardian», σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας ψηφοφορίας του, στην οποία αυτή τη φορά συμμετείχαν 206 δημοσιογράφοι, εκ των οποίων οι 156 έθεσαν τον Μέσι πάνω από τους υπόλοιπους. Ο Μέσι ξεπέρασε τον Κιλιάν Εμπαπέ, φιναλίστ και πρώτος σκόρερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ 2022 και τον Καρίμ Μπενζεμά, νικητή Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης και νικητή της τελευταίας «Χρυσής Μπάλας».

