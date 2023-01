Ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο: Σε μια Ισπανίδα ο τίτλος – Το…μυστικό της

Η Μαρία Μπράνιας Μορέρα επιβίωσε από δύο παγκόσμιους πολέμους, έναν εμφύλιο, δύο πανδημίες και στα 115 της «χρίστηκε» ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο από τα ρεκόρ Γκίνες. Η Μορέρα παίρνει τον τίτλο, μετά και τον θάνατο της Γαλλίδας μοναχής Αντρέ, η οποία απεβίωσε προ ημερών σε ηλικία 118 ετών. Τα τελευταία 22 χρόνια, η Μορέρα διαμένει σε έναν οίκο ευγηρίας στην Καταλονία, αλλά γεννήθηκε στο Σαν Φρανσκίσκο των ΗΠΑ. Έγινε παγκοσμίως γνωστή όταν επέζησε από τον κορονοϊό τον Μάιο του 2020, την περίοδο που η Ισπανία βίωνε μία απο τις χειρότερες εξάρσεις της πανδημίας, πριν γίνουν διαθέσιμα τα εμβόλια.

«Τάξη, ηρεμία, καλή σχέση με την οικογένεια και τους φίλους, επαφή με τη φύση, συναισθηματική σταθερότητα, χωρίς ανησυχίες, χωρίς τύψεις, πολλή θετικότητα και παραμονή μακριά από τοξικούς ανθρώπους» είναι σύμφωνα με τη Moρέρα το μυστικό για την μακροζωία της, σύμφωνα με τον ιστότοπο Guinness «Νομίζω ότι η μακροζωία είναι και το να είσαι τυχερός», πρόσθεσε η ίδια. «Τύχη και καλό DNA».

