Μοντέλο έπεσε στην πασαρέλα: Το βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου – Τα “χώνουν” στον Valentino

To γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με ένα μοντέλο από τις ΗΠΑ, το οποίο δεν κατάφερε να περπατήσει πάνω στις γόβες στιλέτο κατά την διάρκεια της επίδειξης του Valentino, με αποτέλεσμα να πέσει. Οι θαυμαστές άσκησαν κριτική στον ιταλικό οίκο μόδας για τα «επικίνδυνα» παπούτσια του, με ορισμένους να υποστηρίζουν πως τα μοντέλα είχαν πάρει λάθος νούμερα παπουτσιών και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσαν να περπατήσουν σωστά. Το βίντεο, το οποίο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει την 58χρονη Κρίστεν ΜακΜενάμι στη μέση της πασαρέλας, να ακροβατεί στα ουρανοκατέβατα στιλέτο της.

Αφού ταλαντεύτηκε για μερικά βήματα, το μοντέλο χάνει την ισορροπία του και πέφτει στα γόνατα. Αμέσως, οι θεατές σπεύδουν να την βοηθήσουν. Ωστόσο, πριν προλάβουν να την πλησιάσουν, η ΜακΜενάμι, απογοητευμένη από την κατάσταση, πετάει τα τακούνια της και σηκώνεται. Με ένα παπούτσι στο κάθε χέρι, ολοκλήρωσε την πασαρέλα, αλλά ξυπόλητη.

A Real blow to the heart..

It is absolutely totally horrible all this, which happened to the Legend woman. Walking, after all this and with pain, in the ankles. For those horrendous shoes done Badly. Health is precarious in these sectors. poor my K💔

Respect

#KristenMcmenamy https://t.co/FdKcJ2vXd8 pic.twitter.com/Z4d3pVXL6w

