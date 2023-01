Ισραήλ μακελειό: Πυροβολισμοί σε συναγωγή – Τρομοκρατική ενέργεια «βλέπει» η αστυνομία

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά σε συναγωγή της Ανατολικής Ιερουσαλήμ το βράδυ της Παρασκευής. Η ισραηλινή υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (το αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού) έκανε λόγο για τουλάχιστον δέκα τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν σε σοβαρή κατάσταση.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δράστης άρχισε να πυροβολεί την ώρα που έβγαινε κόσμος από τη συναγωγή. Τουλάχιστον πέντε από τα θύματα, μία γυναίκα και τέσσερις άνδρες, ανέφερε μέλος της Μαγκέν, ήταν ήδη νεκρά όταν έφτασαν οι διασώστες. Άλλοι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των τραυματιών είναι ένας άνδρας 20 ετών και ένας 30 ετών σε σοβαρή κατάσταση ενώ ελαφρύτερα είναι ένας 14χρονος και μια γυναίκα 60 ετών.

Palestinian groups firing off fireworks and celebrating in Eastern Jerusalem after a terror attack against a synagogue in Jerusalem in which 8 Israelis were killed. pic.twitter.com/BRM0RrLrAq

— Visegrád 24 (@visegrad24) January 27, 2023