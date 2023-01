Ρίτα Όρα σχέσεις: Η απάντηση στις φήμες για το «τρίο» του Χόλιγουντ

Πριν δύο χρόνια, τον γύρο του διαδικτύου είχαν κάνει κάποια στιγμιότυπα, τα οποία έδειχναν τη Ρίτα Όρα, τον Τάικα Γουάτιτι και την Τέσα Τόμπσον να φιλιούνται μεταξύ τους. Οι τρεις τους βρίσκονταν στην Αυστραλία για κάποια πρότζεκτ. Συγκεκριμένα, η Ρίτα Όρα ήταν στην κριτική επιτροπή του «Voice» της Αυστραλίας, ο Γουάιτιτι σκηνοθετούσε τον «Thor», ενώ η Τόμπσον έπαιζε στην ταινία. Σε κάποια από τις εξόδους τους, ο παπαρατσικός φακός τους απαθανάτισε να ανταλλάσσουν και οι τρεις ένα φιλί στο στόμα και τότε, όλοι έκαναν λόγο για το νέο «τρίο» του Χόλιγουντ. Κανείς τους δεν απάντησε στη φημολογία τότε, ότι είχαν σχέση, μέχρι που δύο χρόνια αργότερα, η Ρίτα Όρα θέλησε να δώσει εξηγήσεις.

Rita Ora Finally Opens Us About Leaked Photos of Her and Husband Boo’d Up with Tessa Thompson https://t.co/8v7ihss62Z pic.twitter.com/k7XEBiqjbu

— Shine My Crown (@shinemycrown) January 25, 2023