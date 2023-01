Σύγχρονη Μήδεια ΗΠΑ: Μητέρα στραγγάλισε τα δύο παιδιά της

Μια 32χρονη στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι στραγγάλισε τα δύο παιδιά της και πως προσπάθησε να πνίξει και το μόλις λίγων μηνών μωρό της, ενώ στη συνέχεια αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Η ανατριχιαστική αυτή υπόθεση με την σύγχρονη Μήδεια συνέβη χθες στην πόλη Ντάξμπερι της πολιτείας της Μασαχουσέτης . Η 32χρονη Λίντσεϊ Κλάνσι, που νοσηλεύεται φρουρούμενη, σε νοσοκομείο της Βοστώνης, είναι αντιμέτωπη με κατηγορίες για δύο ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής ο πατέρας των άτυχων παιδιών ειδοποίησε χθες το απόγευμα τις Αρχές, λέγοντας ότι η γυναίκα του έκανε απόπειρας αυτοκτονίας. Όταν έφτασαν στο σπίτι οι αστυνομικοί και οι διασώστες βρήκαν τα τρία παιδιά χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ ήταν εμφανώς τραυματισμένα. Στην συνέχεια τα παιδιά μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της 5χρονης Κόρα και του 3χρονου Ντόουσον, ενώ το 8 μηνών αγοράκι μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Βοστώνης και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο η Κλάνσι να έπασχε από επιλόχειο ψύχωση όταν φέρεται να προχώρησε στις δολοφονίες των ίδιων της των παιδιών και στη συνέχεια να προσπάθησε να αφαιρέσει και τη δική της ζωή, είπαν πηγές στο CBS Boston. Η 32χρονη μετά τις ειδεχθείς πράξεις της φέρεται να έκοψε τις φλέβες της και στη συνέχεια πήδηξε απο παράθυρο απο τον πάνω όροφο του σπιτιού της. Η Κλάνσι δούλευε ώς νοσοκόμα στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης αλλά αυτό τον καιρό ήταν σε άδεια μητρότητας .

Οι γείτονες και η υπόλοιποι κάτοικοι της πόλης του Ντάξμπερι ήταν συγκλονισμένοι απο τις πράξεις της 32χρονης και αναρωτιούνται τι οδήγησε στην τραγωδία. Μάλιστα πολλοί απο αυτούς πηγαίνουν και αφήνουν λουλούδια έξω από το σπίτι της οικογένειας.

A memorial outside the home where a five and three-year-old were killed and a seven-month-old was critically injured continues to grow.

The @PlymouthCtyDAO says they plan on charging their mother, Lindsay Clancy, with the murder of her children.

