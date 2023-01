Μουσείο Ερντογάν – Τουρκία: «Ναός» προς τιμήν του προέδρου στην Κωνσταντινούπολη

Ένα μουσείο αφιερωμένο στη ζωή και τη δράση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ετοιμάζεται να ανοίξει στις όχθες του Κεράτιου Κόλπου στο Κασίμπασα, τη συνοικία της Κωνσταντινούπολης, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Πρόεδρος της Τουρκίας και αρχηγού του κυβερνώντος κόμματος AKP. Σύμφωνα με τον τουρκικό ενημερωτικό ιστότοπο T24 το μουσείο Ερντογάν θα εγκαινιαστεί πριν τη διπλή εκλογική αναμέτρηση – προεδρικές και βουλευτικές εκλογές – του Μάϊου στην περιοχή Κασίμπασα, που θεωρείτο παλαιότερα οικονομικό προπύργιο της οργάνωσης FETÖ του αυτοεξόριστου στις ΗΠΑ ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν, που ο Ερντογάν θεωρεί ενορχηστρωτή της απόπειρας ανατροπής του το 2016. Στην ίδια περιοχή είχε ιδρυθεί δύο χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το ναυπηγείο Tersane-i Amire, όπου κατασκευάζονταν τα πλοία του οθωμανικού στόλους.

Το πολυώροφο μουσείο διαθέτει μεγάλο κήπο και σχεδιάστηκε σύμφωνα με αρχιτεκτονικά στοιχεία που ήταν δημοφιλή επί σελτζουκικής και οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ιδιοκτήτης της έκτασης είναι ο φιλοκυβερνητικός επιχειρηματίας Φετάχ Ταμιντζέ, ιδρυτής και πρόεδρος της αλυσίδας ξενοδοχείων Rixos, οι οκτώ offshore εταιρείες του οποίου στη Μάλτα περιλαμβάνονταν στις αποκαλύψεις των Panama Papers και των Paradise Papers. Το πρότζεκτ έχει αναλάβει η γνωστή για τους δεσμούς της με το κόμμα του Ερντογάν εταιρεία Açıkhava Fabrikası. Στο μουσείο θα εκτίθενται φωτογραφίες και θα προβάλλονται βίντεο από διάφορες φάσεις της ζωής του Ερντογάν.

